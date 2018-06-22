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Bu haber 22 Haziran 2018 14:26:06 Tarihinde eklenmiştir.

Ak Aday Ahmet Akay’a Kırsal Mahallelerden İnsan Seli

Akçakale’nin kırsal mahallelerinden bölgede “Doğu Blok’u” olarak adlandırılan Pekmezli, Yeşilyurt, Kılıçlı, Karanfil, Bulutlu ve Kepezli mahallelerinden yüzlerce vatandaş Ahmet Akay'ın Seçim Bürosu’na hep birlikte akın ederek destek sözü verdi.

Ak Aday Ahmet Akay’a Kırsal Mahallelerden İnsan Seli

Akçakale’nin kırsal mahallelerinden bölgede “Doğu Blok’u” olarak adlandırılan Pekmezli, Yeşilyurt, Kılıçlı, Karanfil, Bulutlu ve Kepezli mahallelerinden yüzlerce vatandaş Ahmet Akay'ın Seçim Bürosu’na hep birlikte akın ederek destek sözü verdi.
 
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Ahmet AKAY’a destek amacıyla Akçakale’ye bağlı Pekmezli AK Parti Eski Belde Başkanı İsmail Filiz ile birlikte başta Pekmezli kırsal mahallesinden olmak üzere Yeşilyurt, Kılıçlı, Karanfil, Bulutlu ve Kepezli kırsal mahallelerinden yüzlerce araçlık konvoy eşliğinde Akçakale İlçe merkezine gelen bölge halkı Ahmet Akay’ı meclise taşıyacaklarını ve sonuna kadar AK Parti ve Ahmet Akay’ın yanında olduklarını dile getirdiler.
 
Uzun bir araç konvoyu eşliğinde Akçakale’den 50 km uzaklıktaki Pekmezli kırsal mahallesi ve çevre mahallerinden gelen vatandaşlar ilçe merkezinde kısa bir tur attıktan sonra AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Ahmet AKAY’ın seçim bürosuna kornalarla ve sloganlarla geldiler.
Destek sözü veren mahalleliler adına AK Parti Pekmezli Eski Belde Başkanı İsmail Filiz yaptığı konuşmada “Değerli misafirler sevgili Akçakaleli hemşerilerimiz AK Kadro’nun AK Sevdalıları hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Bizler AK Parti’nin kurucu kadrolarıyız, Bizler Akçakale’nin Doğu Blok’unun unutulmuş AK Kadroları bu gün bizlerlerle birlikte buraya yürüyen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizler bu kutlu yürüyüşte her zaman olduk, unutulduk ama unutmadık. Bizler AK Parti’nin gerçek kadroları olarak milletvekili adayı Ahmet AKAY’ın her zaman yanındayız. Bizlerin görevi bu gün burada bitmiyor. Asıl görevimizi 24 Haziran Pazar günü başlayacak o gün hepimiz görevimizi yerine getireceğiz. Gerçek desteğimizi o gün göstereceğiz AK Parti’ye dedi.
 
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Ahmet AKAY yaptığı açıklamada “Bu gün bize çok büyük moral veren Pekmezli’den gelen, Yeşilyurt’tan gelen, Kılıçlı’dan gelen, Karanfil’den gelen, Bulutlu’dan gelen, Kepezli’den gelen çok değerli Akçakaleli hemşerilerimi bağrıma basıyor, onlardan Allah razıolsun diyorum. AK Parti Pekmezli Eski Belde Başkanımız İsmail Filiz’e de çok teşekkür ediyorum. Aziz Akçakaleliler hiç merak etmeyin, bu iş Allah’ın izni ile sizlerin desteği ile bitmiştir. 25 Mayıs’tan beri bu seçim bürosunu hiç boş bırakmadığınız için hergün tıklım tıklım, adım adım doldurduğunuz için sizlere son derece minnettarım. Cenabı hakkın desteği ve sizlerin de desteği ile İnşallah 24 Haziran’da AK Parti 14’te 14 yapacak ve Türkiye bu günlerden daha güzel günlere koşacaktır. Şunu sizlere söylüyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine resmi kayıtlara göre 170.000 kişi katıldı ve emin olun ki en az 50.000 kişi de sokaklarda vardı. Bu teveccüh bu desteği sağlayan, siz Akçakaleli hemşerilerime de sonsuz teşekkür ediyorum. Aziz Akçakaleliler Biz biriz, beraberiz. Burada iki günümüz kaldı ama rehavete kapılmayacağız. Hepimiz bu 2 günü kapı kapı, köy köy, mahalle mahalle, ev ev gezeceğiz AK Parti’yi 14’te 14 taşımak zorundayız. Biz kimseyi unutmayız, unutanları da unutulanları da ayağa kaldıracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.  Unutmak vefasızlıktır, biz bu vefasızlığı göstermeye razı olamayız. Allah sizlerden razı olsun…” şeklinde konuştu.
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