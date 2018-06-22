Açanal Yatırımların Devamı İçin Oylar AK Parti'ye

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Zemzem Gülender Açanal seçim çalışmalarına Haliliye ilçesinde kırsal mahalle ziyareti ile devam etti.Haliliye ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde kanaat önderi İsa Ay tarafından düzenlenen ev toplantısına katılan Açanal ardından yine Haliliye ilçesine bağlı Yeni Kırsal mahallesinde Kanaat önderi Hacı Hamed Felhan’ı ziyaret eden AK Aday Açanal, 24 Haziranda yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinin ülkenin geleceği açısından önemine değinen Açanal hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem de AK Parti'ye destek istedi.AK Parti'nin 16 yılda Şanlıurfa'da yapmış olduğu yatırımları anlatan "Açanal, Şanlıurfa değişim ve dönüşümü AK Parti iktidarı ile yaşadı. Çevre yolları,Havaalanı, yüzlerce yeni okul,binlerce derslik, hastaneler, köprülü kavşaklar,duble yollar vs, bu yatırımların hepsi son 16 yılda oldu. Şanlıurfa artık herkesin görmek istediği çok modern bir şehir haline geldi. Merkezde olan hizmetler artık kırsal mahallelerimizde de var. Şanlıurfa ile birlikte Türkiye artık kalkınan,gelişen, büyüyen bir ülke haline geldi. Artık gündemi belirlenen bir Türkiye yok. Artık Dünya gündemini belirleyen bir Türkiye var. Dünya lideri Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz. Son 16 yılda kazanılan bu yatırımların devam etmesi için 24 Haziranda hem Cumhurbaşkanımıza hem de AK Parti'ye olan desteğin devam etmesi gerekiyor"dedi.