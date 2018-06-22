Kırıkçı’dan ‘Oy’ açıklaması; “Oylarınız boşa gitmesin”

Şanlıurfa AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, 24 Haziran günü oyunu kullanmak için sandık başına gidecek herkesin uymusı ve dikkati etmesi gereken bazı kuralları açıkladı. AK SKM Başkanı Kırıkçı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirtilen kurallara uymayan vatandaşlarımızın oylarının geçersiz sayılacağını, dolayısıyla boşa gideceğini söyledi.“Hepimizin bildiği gibi; 24 Haziran Pazar sabahı Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan herkes Cumhurbaşkanını ve Milletvekillerini seçmek için sandık başına gidecek ve oyunu kullanacak. Oykullanırken de dikkat edilmesi gereken bazı kuralları da göz ardı etmemek gerekiyor, aksi durumda cezai durumlara bile düşebiliriz” diyen Şanlıurfa AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, “Yüksek Seçim Kurulu gerek internet sitesinde ve gerekse birçoğumuzun e-mail adreslerine açıklamalar göndererek uyarılar hatırlatılmaya çalışmıştır. Bizde bu bilgileri sizlerle paylaşarak yardımcı olmak istedik” dedi.AK SKM Başkanı Kırıkçı, herkesin anlayacağı şekilde 24 Haziran Pazar günü sandık başına gittiğimizde nelere dikkat edeceğimizi şöyle sıraladı;“Oy kullanma saatleri 08.00 - 17.00 arasıdır.Sadece kayıtlı olduğunuz sandıklarda oy kullanabilirsiniz.Nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağınız, adresinize gönderilen seçmen bilgi kâğıdında yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kâğıdınız elinize ulaşmadıysa; nerede oy kullanacağım, e-devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından kendinizin ve sizinle aynı hanede oturan yakınlarınızın oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilirsiniz.Oy verme günü yanınıza Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgeyi yanınızda bulundurmayı unutmayınız. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz.Oy kullanırken dikkat etmemiz gereken konular gerçekten çok önemli.Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır ve cezası bulunmaktadır. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekmektedir.Sandık kurulu görevlisi kimliğinizi alarak sandık seçmen listesinde isminizi bulur ve kontrollerini yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Seçimi birleşik oy pusulası ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi birleşik oy pusulasını, zarf ve mührü size vererek kabinde oyunuzu kullanmanızı ister.Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan “TERCİH” veya “EVET” mührünü basın ve kurumasını bekleyin. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atmayın veya işaret koymayın, Birleşik oy pusulalarını düzgün bir şekilde katlayıp zarfa koyun.Zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.”Şanlıurfa AK Parti İl SKM Başkanı Abdurrahman Kırıkçı,Engelli Seçmenlerle ilgili de şu açıklamaları yaptı;“Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemez.Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremez oy kullanma sırasında yardım edemez.Allahu Teâlâ; bu seçimleri ümmeti Muhammed’in, ülkemizin, milletimizin, ailemizin ve çocuklarımızın geleceği için hayırlara, huzur ve refahımıza vesile kılsın inşaallah.”