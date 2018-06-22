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Bu haber 22 Haziran 2018 14:22:45 Tarihinde eklenmiştir.

Bakan Fakıbaba’dan İnce Ve Kılıçdaroğlu’na Gönderme

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Haliliye’ye bağlı Akpınar Mahallesi’nde kanaat önderi İsa Ay tarafından düzenlenen ev toplantısına katıldı. Yüzlerce vatandaşın katıldığı toplantı yoğun katılım nedeni ile meydanda yapılırken Bakan Fakıbaba, Muharrem İnce’ye gönderme yaptı.

Bakan Fakıbaba’dan İnce Ve Kılıçdaroğlu’na Gönderme

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Haliliye’ye bağlı Akpınar Mahallesi’nde kanaat önderi İsa Ay tarafından düzenlenen ev toplantısına katıldı. Yüzlerce vatandaşın katıldığı toplantı yoğun katılım nedeni ile meydanda yapılırken Bakan Fakıbaba, Muharrem İnce’ye gönderme yaptı.
 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayları İbrahim Toru, Gülender Açanal, Ahmet Akay, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal ve Parti Teşkilatı ile birlikte Haliliye’ye bağlı Akpınar Mahallesi’nde ev toplantısına katıldı. İsa Ay tarafından düzenlenen mahalle toplantısı yoğun katılım nedeniyle köy meydanında gerçekleştirildi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı ev toplantısı mitinge dönüştü.
 
Yoğun kalabalık üzerine Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, Muharrem İnce’nin bu kalabalığı görmesi gerektiğini söyledi. Muharrem İnce’in yaptığı bazı mitinglerden daha fazla bir kalabalığın ev toplantısında bir araya geldiğini söyleyen Bakan Fakıbaba, AK Parti’nin AK Parti’nin Allah’ın sayesinde ve Reisin sayesinde her zaman var olacağını belirtti.
 
Geçmiş dönemlerde yaptıklarını aktaran Bakan Fakıbaba, açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer veri; “Benim hastanem gerçekten Türkiye’nin en önemli hastanelerinden birisi değil miydi? Sayın Kılıçdaroğlu döneminde hastaneler pislikten berbatlıktan geçilmezken, Şanlıurfa SSK Hastanesi gerçekten Türkiye’nin en önünde gösterilen hastanelerinden biri değil miydi? Tarım Bakanlığı’nda da bir yıldan kısa sürede etin kilosunu 29 liraya düşüren bu babayiğit olmadımı? Hangi görevi yaptıysam hemşerilerimi düşünerek ve onların sorumluluklarını omuzlarımda hissederek yaptım.  Eğer Fakıbaba başarılı olacak diye birileri rahatsız oluyorsa, halk onları rahatsız edecektir. 24 Haziran’da onlar Allah’ın izni ile halkın ne demek olduğunu, halkın kukla olmadığını, halk kendi iradesi ile oyunu kullandığını halk onlara gösterecektir Allah’ın izniyle. Şu anda anketler inanın 1 Kasım’dan daha iyi gösteriyor. Bu kardeşinizin doğru konuştuğunu 24 Haziran akşamı göreceksiniz. Cumhurbaşkanımız enerji problemini çözeceğiz dedi. Ben Salı akşamı üç buçuk saat 4 kanal da yayına katıldım. Orada da belirttiğim gibi Allah’ın izni ile enerji problemini çözerek tarihe geçeceğiz. Üç aydan beri başta Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız olmak üzere Allah onlardan razı olsun büyük bir mücadele verdik. Bu kardeşinizin de bu çorbada tuzu oldu. Bende büyük bir mücadele verdim hemşerilerimin adına. Bakın ilk defa DEDAŞ’ın yönetim kurulu ile Bakan yan yana Televizyona çıktı. Bir gazeteci gibi orayı yönettim. Bakın olaylara evelallah farkındayız, vakıfız ve sizlerin enerji probleminiz başta olmak üzere tüm problemlerinizi çözeceğiz. Arkadaşlar biz yaparız yaparız, biz yapıcıyız yaparsa yine AK Parti yapar başka kimse yapamaz, sadece konuşur şov yaparlar.
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