AK Parti'ye Destek Her Geçen Gün Artıyor

Siverek’in sevilen simalarından Ekonomist-Çiftçi Fatih Bucak AK Parti’ye desteklerinin tam olduğunu ifade etti. Fatih Bucak’ın da desteği ile AK Parti Siverek’te oy oranlarını ikiye katlayacağı söyleniyor.27. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adayı olan Ekonomist/Çiftçi Fatih Bucak Siverek ilçesinde Bucak mezrasına bağlı kırsal mahalleleri tek tek gezerek 24 Haziranda yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye destek istiyor.AK Partiye olan desteğini her fırsatta dile getiren Fatih Bucak, Seçim sürecinin başladığı ilk günden itibaren Siverek merkez ve kırsal mahallelerinde ayak basmadık yer bırakmayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye destek istiyor.Bucak mezrasına bağlı kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelen Bucak, Ülkemizin ve milletimizin geleceği için, bekası için Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet ve Güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy vererek destek vermemiz gerekiyor. Yapılan algılara rağmen milletimizin feraseti ile bu oyun bozulacaktır. Kalkınan, büyüyen ve gelişen Türkiye'yi durduramayacaklar" dedi.