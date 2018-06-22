AK aday Açanal’a tam destek

Her gittiği merkez ve kırsal mahallede muhtarlardan ve seçmenlerinden tam destek sözü alan AK aday Zemzem Gülender Açanal, 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisi için destek isteğini devam ettiriyor.Şehir merkezinde bayanlarla ev toplantıları, zaman zaman esnaf ve STK ziyaretlerinin yanı sıra Kadın Destek Merkezlerine de giderek vatandaşlarla buluşan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Ecz. Z.Gülender Açanal şimdi ise, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye bünyesindeki Topdağı Kadın Destek ve Eğitim Merkezi, Hayati Harrani Kadın Destek ve Eğitim Merkezi, Eyüpkent Kadın Destek ve Eğitim Merkezini ziyaret ederek seçim çalışmalarını devam ettirdi.Beraberinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’nın eşi Gülnur Fakıbaba, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri’nin eşi Filiz Cevheri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi’nin eşi Sema Çiftçi, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un eşi Adalet Demirkol, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin eşi Güler Baydilli, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin eşi Ayşe Ekinci ile birlikte Topdağı Kadın Destek ve Eğitim Merkezi, Hayati Harrani Kadın Destek Merkezi, Eyüpkent Kadın Kültür Merkezini ziyaret eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Ecz.Zemzem Gülender Açanal, kadınlarla uzun uzun sohbet ettiler. Çocuklara kitaplar dağıttılar.Merkezlerdeki kadınlara hitab eden ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine katılımlarından dolayı teşekkür eden Şanlıurfa AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş yapılacağını belirterek, “Sevgili hanımlar. Cumhurbaşkanımızı 24 Haziran gecesi Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanı olarak, Başkan olarak seçeceğiz. Arkasından da onu çok kuvvetli bir orduyla desteklememiz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın parlamentoda elini çok güçlü tutmamız lazım. Onun için önce bizim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a oyumuzu basıp arkasından da Vekil olarak AK Partiye oyumuzu vermeliyiz” dedi.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Ecz.Zemzem Gülender Açanal da, “Urfa mitinginde Cumhurbaşkanımıza vermek istediğimiz mesajı verdik. Ondan da Urfa için çok güzel müjdeler aldık. Sizlerde dinlemişsinizdir; gerek enerji konusunda, gerek önümüzdeki günlerde yapılacak projeler konusunda, gerek Suriyeliler konusunda beklediğimiz çok güzel müjdeler aldık. Bundan sonra artık 24 Haziran’a kilitlendik. Sizlerde biliyorsunuz bu çok önemli bir seçim. Cumhurbaşkanımız dedi ki; ‘Urfa bizi sever, bizde Urfa’yı çok severiz.’ Cumhurbaşkanımız kadınlara çok değer verir. Zaten kadınlarda Cumhurbaşkanımıza çok çok önem veriyor. Sevgili hanımlar, dönüp baktığımızda son 16 yılda çok şey değişti kadınlar için. Kadın olan siz sadece ve sadece evdeydi. Sizde biliyorsunuz AK Parti ile 2002’den beri kadınlar 1 adım ileriye, 1 adım ileriye diye diye işte şu ön safta oturan kadınlarımızın her biri bir liderdir. Sizlerde lider adayısınız zaten. Öncelikle kadın okumalı, eğitim almalı, sonra ekonomik özgürlüğünü kazanmalı. Sonra sosyal hayata girmeli ve nihayet siyasete, kamusal alana ve bürokrasiye girmeli. Çünkü biz nüfusun yarısıyız. Ama görünürde biz 4’te 1’i, 5’te 1’i değiliz. Çünkü kadın önce donatımlı ve donanımlı olmalı. Bilgili ve birikimli olmalı, sonra 1 adım öne çıkmalı ki, oturduğu koltuğu doldurabilsin. Ve hakkıyla bulunduğu koltuğu, bulunduğu konumu temsil ederse, arkasından 3 yerine 5 adımlar gelecektir. Bakın Urfa’dan bu dönem 2 kadın Vekil adayı seçilecektir.Bu Urfa için ilk. En önemlisi de Güler kardeşim Hilvan’da çalışıyor, 2 kadın da sizden biri. Seçildiğim zaman dışarıya da zaten gitmeyeceğim, benim de böyle bir özelliğim var. Sizlerde 24 Haziran’a sahip çıkmalısınız. Öncelikle Cumhurbaşkanımızı Başkan yapacağız. ‘Muhtar olamazsın’ dediler, biz onu Başkan yapacağız Allah’ın izniyle. Sonrada Urfa için 14 Vekille ve mecliste büyük bir çoğunlukla Milletvekili sayımızı arttırmamız lazım, elimizin güçlü olması lazım. Güçlü Meclis, güçlü Hükümet, güçlü Türkiye. Cumhurbaşkanımızın bu yeni sistemde aktif olarak hareket edebilmesi için Mecliste çok büyük güce ihtiyacı var. Sakın ha sakın; şuda olur, buda olur, ittifaktır diye sakın kimse başka yere meyletmesin. Bu çok önemli. Ben tekrar dünkü o miting için, o kadınların yaptığı sevgi gösterileri için ben tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 24 Haziran’ın da Eyyübiye için, Şanlıurfa için, Türkiye için Zafer Bayramı olarak kutlanması diliyorum ve hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum” diye konuştu.Daha sonra Kadın Destek Merkezini hep birlikte gezerek yapılan çalışmaları incelediler ve merkez önünde topluca hatıra fotoğrafı çektirdiler.