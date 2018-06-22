Seçimden Sonra Tüm Suriyeliler Evlerine Dönecek

Biz Attığımız Her Adımı Bilerek Atarız

Şu Anda Münbiç'te Biz Devriye Geziyoruz

Afrin'de 4 Bin 700'e Yakın Terörist Etkisiz Hale Getirdik

Suriye'yi Paramparça Edecekler

Seçimin Ardından Misafirlerimizin Tamamının Evlerine Dönmelerini Sağlayacağız

200 Bin Suriyeli Ülkesine Döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de bulunan Suriyeliler için, "Seçimin ardından tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Hükümet İran'la anlaştı mı? Amerika'yla anlaştı mı? Bay Muharrem sen bu işlerden anlamazsın. Biz attığımız her adımı bilerek atarız. Biz bak Fıratın batısında Rusya ve İran ile işlerimizi götürdük. Doğusunda ise Irak ile İran ile çalışmalarımızı sürdürdük.Şimdi de koalisyon güçleriyle bunu sürdürüyoruz. Buyurun Dışişleri Bakanımı ayın 4'ünde Amerika'ya gönderdim. Oturdular konuştular, karar verildi. Neydi o? PYD YPG Münbiç'ten çıkacak, Fırat'ın doğusuna gidecek. Şimdi başladılar mı? Başladılar. Bizim zırhlı taşıyıcılarımız şu anda Münbiç'e girdi mi? Girdi. Nerede yatıyorsun sen ya Muharrem? Sen bunları görmüyor musun? Bunlarda göz var, görmez. Kulak var duymaz. Bakın bizim şu anda sadece İdlib'de gözlem kulelerimiz var. Bu gözlem kuleleriyle oraları kontrol altına aldık. Şu anda Münbiç'te biz devriye geziyoruz, bu noktaya geldik. Ama bunların haberi yok.Niye? Dert başka. Girdik mi Afrin'e? Girdik. Şu anda 4 bin 700'e yakın teröristi etkisiz hale getirdik Afrin'de. Cerablus'ta 3 bine yakın DEAŞ'lıyı derdest ettik. Şimdi de neredeyiz? Kandil'de. Kandil'de ilk etapta 20 uçakla 10 noktayı vurduk. Dedik yetmez, ikinci bir operasyon yaptık. İkinci operasyonda uçaklarımız 35 lider kadrodan toplantı halinde evet PKK'lıyı yerinde vurduk; 35.Biz öyle izne tabii değiliz. Kararımızı kendimiz veririz. İşte seçimin hemen ardından sınırlarımıza yakın yerlerden başlayarak tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerine sağlamayı hedefliyoruz. Ama bunun için önce 24 Haziran'ı sağ salim geçirmemiz gerekiyor. Suriye'nin istikrarı Türkiye'nin güçlü olmasına bağlıdır. Aksi takdirde Suriye'yi paramparça edecekler. Kuracakları terör devletiyle bizi de sürekli rahatsız edecekler.Seçimin ardından tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ana kadar ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısının 200 bini bulduğunu söyledi."Biz, Fırat'ın batısında Rusya ve İran'la işlerimizi götürdük." ifadesini kullanan Erdoğan, "Doğusunda ise Irak'la, İran'la çalışmalarımızı sürdürdük. Şimdi de koalisyon güçleriyle beraber bunu sürdürüyoruz." dedi.