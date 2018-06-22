Bakan Açıkladı. Sonunda Bu Da Oldu

Soğan ve Patates İthalatına Müsaade Edeceğiz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Türkiye'nin fiyatları düşürmek için patates soğan ithal edeceğini açıkladı. Zeybekci, "Soğan-patates fiyatlarıyla ilgili aşırı oynaklık görüyoruz. Konuyla ilgili müdahalemiz başladı. Tarım Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı olarak bakıyoruz. Bu ürünlerin ithalatına müsaade edeceğiz. Soğan ve patatesin Türkiye'ye gireceği miktar ve ülke belli. Soğan, patates fiyatında spekülasyona izin vermeyiz. Genel bir müsaade şeklinde olmayacak, kısıtlı miktarda bir paket şeklinde olacak." diye konuştu.Ekonomi Bakanı Türkiye'nin fiyatları düşürmek için patates soğan ithal edeceğini açıkladı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, son günlerde fiyatı hızla yükselen soğan ve patateste ithalata izin vereceklerini açıkladı.Özel bir haber kanalına açıklamalarda bulunan Zeybekci, "Birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele" dedi.Soğan ve patates fiyatında yükselişe değinen Zeybekci, "Enflasyonla mücadelede çok güçlü adımlarımız olacak. Soğan-patates fiyatlarıyla ilgili aşırı oynaklık görüyoruz. Konuyla ilgili müdahalemiz başladı. Tarım Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı olarak bakıyoruz. Bu ürünlerin ithalatına müsaade edeceğiz. Soğan ve patatesin Türkiye'ye gireceği miktar ve ülke belli. Soğan, patates fiyatında spekülasyona izin vermeyiz. Genel bir müsaade şeklinde olmayacak, kısıtlı miktardabir paket şeklinde olacak." diye konuştu.