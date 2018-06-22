Urfa Polisinden Kaçamadılar,2 Kişi Gözaltına Alındı!

Yapılan Yazılı Açıklamada;
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, yasaların kendisine verdiği görev ve sorumlulukların gereği olarak kaçakçılık ile mücadelede en etkin şekilde görevini icra etmek için gereken bütün önlemleri en iyi şekilde almaktadır.
2. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 20 Haziran 2018 tarihinde Karaköprü İlçesi Örçünlü Mahallesi Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Park Bedesten Dinlenme Tesisleri mevkiinde icra edilen Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında 27 AAS …. plakalı kamyon şüphe üzerine durdurulmaya çalışılmıştır. Kamyon sürücüsünün dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlamıştır. Yapılan takip sonucu yakalanacağını anlayan kamyon şoförü H.G araç hareket halinde iken araçtan atlayarak kaçmaya çalışmış ve şahıs asayiş timleri tarafından yakalanmıştır.
3. Yakalanan kamyonda yapılan kontrolde kamyonun kasasına monte edilmiş vaziyette bulunan tanker içerisinde 23 ton kaçak akaryakıt olduğu tespit edilmiştir.
4. Şüpheli H.G’ nin olay yerinde yapılan ilk mülakatında kaçak akaryakıt taşıyan kamyona öncülük eden bir araç olduğu öğrenilmiştir. Bunun üzerine Suruç ilçesi gişelerinde yapılan yol kontrol ve aramasında 33 DAA…plakalı Toyota Corolla marka araç ve araç sürücü S.A. yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Ele geçirilen 27 AAS….plakalı kamyona ve 23 ton kaçak akaryakıta el konulmuştur. Şüpheliler H.G.ve S.A. isimli şüpheli şahıslar gözaltındaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konulmuştur.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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