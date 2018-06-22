Suruç'ta ki Çatışmada Yaralanan,Şenyaşar Serbest Bırakıldı!

Suruç’ta babası ve kardeşlerinin hayatını kaybettiği olayda yaralanan ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra gözaltına alınan Ferit Şenyaşar serbest bırakıldı.Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın seçim gezisinde Hacı Esvet Şenyaşar adlı esnafın dükkanında 14 Haziran Perşembe günü başlayan tartışmanın ardından çıkan çatışmada dört kişi hayatını kaybetmişti.Olayda babası ve kardeşlerini kaybeden, kendisi de yaralanan Ferit Şenyaşar, bugün Antep’te tedavi olduğu hastaneden taburcu edildi.Savcılığın hakkında gözaltı kararı verdiği Ferit Şenyaşar, taburcu olduktan sonra gözaltına alındı.Şenyaşar, Şanlıurfa Adliyesi’nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.