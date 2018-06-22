Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 22 Haziran 2018 00:16:03 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da,Yapılandırmaya Kaç Kişi Başvurdu?

Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanı Cemal Demir, yapılandırma hakkından yararlanmak isteyenlerin 31 Temmuz 2018 tarihine kadar vergi dairelerine başvurmaları gerektiği bildirildi.

Urfa'da,Yapılandırmaya Kaç Kişi Başvurdu?

Demir yaptığı yazılı açıklamada, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanunla vergi borcu olan vatandaşların borçlarını eşit taksitler halinde ödeme imkanına kavuştuklarını, peşin ödeyenlerin ise yüksek oranlarda faiz indiriminden yararlanabileceklerini belirtti.

Şanlıurfa Vergi Dairesi'ne bağlı birimlere şu ana kadar 16 bin 802 kişinin yapılandırma müracaatında bulunduğunu açıklayan Demir,  Mükelleflere yardımcı olunması amacıyla hizmet binası girişinde yardım masası kurulduğunu aktardı. Başvuruların bizzat vergi dairesine gelerek yapılabileceği gibi  posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden veya www.turkiye.gov.tr adresinden internet aracılığı ile yapılabileceğine dikkat çeken Demir, ''Mükelleflerimizin ileride  mağdur olmaması için bir an önce müracaatlarını yaparak kapsama giren borçlarını yapılandırmaları kendi menfaatlerinedir'' dedi ve 'Yapılandırma Kanunu'yla ilgili bazı bilgileri şöyle özetledi: 
  
''Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. 
Yapılandırma Kanunuyla mükelleflerimizin ne gibi imkanlardan yararlanacaktır: 

o    Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak

o    Yapılandırılan borçların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ayrıca indirimler yapılacak 

o    Borçlar taksitler halinde ödenebilecek

o    Vergi ihtilafları sonlandırılacak

o    Devam eden vergi incelemeleri için Kanundan yararlanılabilecek

o    Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak

o    Daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilecek

o    İşletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilecek

o    Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıklar belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla milli ekonomiye kazandırılacak

o    6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden alacakların tamamının ilk taksit veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde kalan taksit tutarları içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarları üzerinden indirim yapılacak.         
Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor.

    Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yani yaklaşık üçte iki oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. 

    Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor. 

    Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılıyor ve borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde;

    Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan %90 oranında, 

    Yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması halinde ceza tutarından da ayrıca %25 oranında
indirim yapılıyor. 

    Taksitli ödeme seçeneğini tercih edenler; 

    İsterlerse ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapabilir ve getirilen imkânlardan yararlanabilirler.

    İsterlerse birinci taksiti süresinde ödedikten sonra geri kalan taksitlerin tamamını ikinci taksit ödeme süresi içinde ödeyerek indirim imkânlarından yararlanabilirler. 

    Bu durumda yapılandırma nedeniyle hesaplanan katsayı alınmayacağı gibi    Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılacak. 

    Yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması durumunda ceza tutarından %12,5 oranında indirim yapılacak.

    Yapılandırılan alacağın sadece faiz, gecikme zammı gibi fer'i alacaklardan oluşması halinde de indirim uygulamasından yararlanabilecek. 

    Bu durumda fer'i alacak yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında, 

    Birinci taksit süresinde ödenmiş olması koşuluyla ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde %25 indirim yapılacak. 

    Yapılandırma Kanunu borçları 18 taksitte 36 aylık bir sürede ödeme imkânı veriyor. 

    Taksitlere bu gün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uygulanacak. 

Vatandaşlarımız, kamuya olan borçlarını Kanunun sunduğu imkânlardan yararlanmak suretiyle yapılandırabilecek ve ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebilecek.  

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu Kanuna göre yapılandırılabilecek.

Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da Kanun kapsamda yapılandırılabilecek.

YURT-KUR'dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerimizin, işletmelerimizin ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek. 

Kanun 31 Mart 2018 tarihini esas alıyor. 2018 yılına ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti ile 31/3/2018 tarihinden sonra ödenecek gelir vergisi taksitleri ve 2018 yılında ödenmesi gereken geçici vergiler Kanun kapsamına girmiyor. 

Motorlu taşıtlar vergisi borcunu yapılandıran araç sahipleri, taksitlerini ödediği sürece fenni muayenelerini yaptırabilecekler.

Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde yer alan dokümanlardan veya 444 0 189 VİMER aracılığıyla cevap alabilirsiniz. Ayrıca vergi dairelerimiz tüm vatandaşlarımızın konuyla ilgili başvurularına en kısa sürede yanıt verecektir.''

Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
Urfa'da,Yapılandırmaya Kaç Kişi Başvurdu?
Urfa'da,Yapılandırmaya Kaç Kişi Başvurdu?
Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanı Cemal Demir, yapılandırma hakkından yararlanmak isteyenlerin 31 Temmuz 2018 tarihine kadar vergi dairelerine başvurmaları gerektiği bildirildi.
Dedaş'tan Urfa'ya,95 Milyon TL...
Dedaş'tan Urfa'ya,95 Milyon TL...
Kırsal kesimdeki elektrik şebekelerini yenilemeye devam eden Dicle Elektrik, güvenli ve kesintisiz enerji sağlayabilmek için elektrik kablolarını yeraltına alırken, bu yıl içerisinde sorumluluk bölgesinde 40 milyon 270 bin liralık aydınlatma yatırımını gerçekleştirmiş olacak.
Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...
Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü, borçlu abonelerini yeniden yapılandırma imkanından yararlanmaları konusunda uyardı.
Urfa’ya, Fıstık Ve İsot Fabrikası Müjdesi
Urfa’ya, Fıstık Ve İsot Fabrikası Müjdesi
Tarım, hayvancılık ve tarıma dayalı sanayi alanlarında büyük yatırımların yapıldığı Şanlıurfa’da, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Türkiye’nin en büyük tesisleri için temel atma ve açılış töreni gerçekleştirildi.
Vali Erin Başlattı,Şanlıurfa’dan 4 Kişi Destek Verdi
Vali Erin Başlattı,Şanlıurfa’dan 4 Kişi Destek Verdi
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, geçen yıl başlattıkları eğitim seferberliğine destek veren hayır sahiplerinden, 900 bin TL bağış yapan İşadamı Necati Demirkol’a, 500 bin TL bağış yapan Dr. Saadet Özdemir’e, Siverek’te bir okul yapımına başlayan Av. Sidar Tunca’ya ve Şanlıurfa’ya 25 okul yapma sözü vererek 3 tanesini teslim eden Kuveyt İnsani Yardım Platformu’na teşekkür etti.
Başkan Peltek,Müjdeyi Verdi...
Başkan Peltek,Müjdeyi Verdi...
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) üye ve munzam aidat borçlarına "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun" kapsamında yeniden yapılandırma imkânı getirildi. Oda üyeleri, geçmiş dönemlere ait borçlarını gecikme zammı olmaksızın Temmuz 2018 sonuna kadar tek seferde ödeyebileceği gibi, ilk taksiti Temmuz 2018 tarihinden başlamak üzere 6 eşit taksitle de ödeyebilecek.
Şanlıurfa Türkiye’nin İlk On Şehri Arasında...
Şanlıurfa Türkiye’nin İlk On Şehri Arasında...
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ramazan ayı münasebetiyle ikinci kez gittiği Siverek’te, sabaha kadar süren toplantısında yüzlerce kişiyi dinledi.
Urfa'da Eğitime,900 Bin Liralık Destek...
Urfa'da Eğitime,900 Bin Liralık Destek...
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in, eğitimde destek çağrısına yanıt veren Şanlıurfalı hayırsever Necati Demirkol, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı protokol gereği üç okula isimlerini verme karşılığında 900 bin TL bağışta bulunacak.
Halfeti'ye Aylık 1 Milyon Tl Sıcak Para Akacak
Halfeti'ye Aylık 1 Milyon Tl Sıcak Para Akacak
HALFETİ GÖÇ VEREN İLÇEDEN, GÖÇ ALAN İLÇE OLUYOR. İLÇENİN EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK OLAN TEKSTİL ATÖLYESİ AÇILDI. BAKAN FAKIBABA: HALFETİ TEKSTİLİN MERKEZİ OLACAK. KAYMAKAM ALBAYRAK: İLÇEMİZİN EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK.
'Urfa İçin,Tüm İmkanlarımızı Seferber Edeceğiz'
'Urfa İçin,Tüm İmkanlarımızı Seferber Edeceğiz'
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen istişare toplantısında iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.
Eyyüpoğlu,Müjdeyi Verdi...
Eyyüpoğlu,Müjdeyi Verdi...
2017 yılı içingeriye kalan pamuk ve hububat desteklemeleri bu akşam mesai bitimiyle TC kimlik numarasının son hanesine göre oluşturulan takvim ile Ziraat Bankası ATM’leri ve şubelerinde yapılacak. Müjdeyi veren Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, ‘destekleme ödemelerinin Ramazan Bayramı öncesi yapılması çiftçimiz için ayrı bir bayram sevinci oldu. Bu konuda yoğun çaba harcayan hükümetimize, Bakanlığımıza ve Tarımsal Destekleme Daire Başkanı Sayın Müslüm Beyazgül’e ve şahsında tüm bürokratlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.’Dedi.
Vali Erin'den,Ceylanpınar ve Harran Müjdesi...
Vali Erin'den,Ceylanpınar ve Harran Müjdesi...
Birecik’te gerçekleştirilen açılış ve temel atma törenlerinde konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Birecik’te 2018-2019 döneminde 1 Milyar 646 Milyon liralık yatırım yapılacağını söyledi.
Urfa Polisinden Kaçamadılar,2 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa Polisinden Kaçamadılar,2 Kişi Gözaltına Alındı!
Suruç'ta ki Çatışmada Yaralanan,Şenyaşar Serbest Bırakıldı!
Suruç'ta ki Çatışmada Yaralanan,Şenyaşar Serbest Bırakıldı!
Urfa'da İlginç Kaza,1 Yaralı...
Urfa'da İlginç Kaza,1 Yaralı...
Urfa'da,Yapılandırmaya Kaç Kişi Başvurdu?
Urfa'da,Yapılandırmaya Kaç Kişi Başvurdu?
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
35°C / 22°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:11
Güneş
04:58
Öğle
12:34
İkindi
16:23
Akşam
19:57
Yatsı
21:36
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿