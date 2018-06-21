AK GençlerdenÇocuk Boyama kitapları

Şanlıurfa AK Parti Gençlik Kolları, Parti Genel merkezi tarafından hazırlatılan ‘Çocuk Boyama Kitabı’nı il genelinde çocuklara dağıttılar.Şanlıurfa AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç, “Gençlik kolları olarak bizler her zaman üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Seçim çalışmalarımız kapsamında Milletvekillerimizle, Bakanımızla ve adaylarımızla da birlikte çalışmalara katılıyoruz. Partimizce hazırlatılmış olan çeşitli broşürleri, AK Parti icraatlarının anlatıldığı kitapçıkları, son olarak ta geleceğimizin teminatı, güzel Türkiye'mizin yarınları olan çocuklarımıza şehrimizin çocuk oyun alanlarında Çocuk Boyama kitaplarımızın dağıtımını yapıyoruz” dedi.Çocukların Boyama Kitaplarını çok beğendiklerini söyleyen AK Gençler, “Geleceğimizin teminatı, güzel Türkiye'mizin yarınları olan çocuklarımıza bir gurup arkadaşımız Balıklıgöl'de Çocuk Boyama kitaplarımızın dağıtımını yapıyoruz. Şanlıurfa genelinde Gençlik Kolları üyesi arkadaşlarımız da Çocuk Boyama kitaplarını dağıtmayı sürdürüyorlar. Tek amacımız partimizin icraatlarını çocuklarımıza da oyun şeklinde, resim çizip boyarken bile öğrenmelerine vesile olmaktır” diyerek son ana kadar durmaksızın çalışmalarını sürdüreceklerini belirttiler.