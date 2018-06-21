Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 21 Haziran 2018 23:52:36 Tarihinde eklenmiştir.

Bayraktar Uyardı, Son Gün 30 Haziran

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 30 Haziran 2018 günü sona ereceğini bildirerek, “Çiftçilerimizin son haftada yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak kayıtlarını bir an önce yaptırmalarında fayda var” diye konuştu.

Bayraktar Uyardı, Son Gün 30 Haziran

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 30 Haziran 2018 günü sona ereceğini bildirerek, “Çiftçilerimizin son haftada yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak kayıtlarını bir an önce yaptırmalarında fayda var” diye konuştu.

Bayraktar, ülkemizde ÇKS’ye kayıt yapılabilecek 23 milyon 375 bin hektar tarım alanı bulunmasına rağmen, 2017 yılında ÇKS kaydı yapılan alanın 14 milyon 805 bin hektarla sınırlı kaldığını ifade etti.

Şemsi Bayraktar, şunları kaydetti:

“2017 yılında 8 milyon 570 bin hektar arazi, tarım yapılabildiği halde ÇKS dışında kalmıştır. Bu rakam 1 milyon 837 bin hektar olan Hollanda tarım alanının yaklaşık 4,5 katı büyüklüğündedir. Tarım alanlarının ÇKS kayıtlarının yapılması, çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerini sürdürmesine katkı sağlayan desteklerden yararlanabilmeleri için elzemdir. Tarım yapıldığı halde çeşitli gerekçelerle ÇKS kaydına engel teşkil eden sorunların çözümlenmesi de oldukça önemlidir.”

-“ÇKS yaptırmayan üretici desteklerden yararlanamıyor”-

Bayraktar, ÇKS başvurusu yaptırmayan üreticilerin yıl içinde verilen mazot, kimyevi gübre, yem bitkileri ve prim uygulamaları başta olmak üzere çiftçiye verilen desteklerden yararlanamadığını hatırlattı. ÇKS başvurusu bulunmayan üreticilerin düşük faizli kredi kullanamadığını, tarım sigortasına başvuramadığını belirten Bayraktar, “Çiftçilerimizin yaşanması muhtemel herhangi bir doğal afet sonucu meydana gelebilecek zararları doğrultusunda kredi borçlarının ertelenmesi veya afet sonrası yapılacak her türlü tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için ÇKS kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

-Son gün 30 Haziran-

ÇKS başvuruları için son günün 30 Haziran 2018 olduğunu hatırlatan Bayraktar, üreticilere, olası sıkıntıları göz önünde bulundurmalarını ve kayıt için son günü beklememelerini önerdi. ÇKS kaydını yaptırmayanların 2018 yılı desteklerinden faydalanamayacağını bildiren Bayraktar, şu bilgileri verdi:

“Çiftçilerimiz, 30 Haziran 2018 tarihinden sonra sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazileri dışında yeni bir çiftçi ve arazi kaydı yapamayacak. Ancak çiftçiler, içinde bulunulan üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı tarım arazileri üzerindeki üretim bilgilerinin güncellenmesi işlemini, üretim yılının 15 Temmuz-15 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapabilecek. Mücbir sebeplerden kaynaklanan üretim bilgisi değişiklikleri de üretim yılı içinde yapılabilecek.”

Bayraktar, ÇKS başvurularının, Ziraat Odalarından alınan çiftçi belgeleri ve diğer istenen belgeler ile tarım il ve ilçe müdürlüklerine yapılabileceğini hatırlattı.

Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Suruç'ta ki Çatışmada Yaralanan,Şenyaşar Serbest Bırakıldı!
Suruç'ta ki Çatışmada Yaralanan,Şenyaşar Serbest Bırakıldı!
Suruç’ta babası ve kardeşlerinin hayatını kaybettiği olayda yaralanan ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra gözaltına alınan Ferit Şenyaşar serbest bırakıldı.
Urfa'da İlginç Kaza,1 Yaralı...
Urfa'da İlginç Kaza,1 Yaralı...
Şanlıurfa'da İlginç Kaza;Elektrikli Bisikletle Kaldırıma Çıktı.
Bayraktar Uyardı, Son Gün 30 Haziran
Bayraktar Uyardı, Son Gün 30 Haziran
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 30 Haziran 2018 günü sona ereceğini bildirerek, “Çiftçilerimizin son haftada yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak kayıtlarını bir an önce yaptırmalarında fayda var” diye konuştu.
Urfa'da Aralarında,İşte Anket Sonuçları...
Urfa'da Aralarında,İşte Anket Sonuçları...
Türkiye'nin güvenilir kamuoyu araştırma şirketlerinden KONDA, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin tahminini ilk kez açıkladı. Buna göre, 'Cumhur İttifakı' adayı Erdoğan yüzde 51.9, CHP adayı İnce yüzde 28, İYİ Parti adayı Akşener yüzde 10.2, HDP adayı Demirtaş ise yüzde 9.0 civarında oy alıyor.
Şahin Mardin Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti
Şahin Mardin Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti
Orman Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Şahin, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Fahrettin Ay ile birlikte Mardin Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.
AK GençlerdenÇocuk Boyama kitapları
AK GençlerdenÇocuk Boyama kitapları
Şanlıurfa AK Parti Gençlik Kolları, Parti Genel merkezi tarafından hazırlatılan ‘Çocuk Boyama Kitabı’nı il genelinde çocuklara dağıttılar.
"Şanlıurfa'da 9 tarımsal ovayı sit alanı olarak koruma altına aldık"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın potansiyelinin çok daha büyük olduğunu bildiklerini belirterek "Önümüzdeki dönemde Şanlıurfa'yı her alanda lokomotif şehirlerden bir tanesi haline getiriyoruz." dedi.
Karaköprü AK teşkilat AK Vekil Cevheri ile
Karaköprü AK teşkilat AK Vekil Cevheri ile
AK Parti Karaköprü teşkilatı ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi kırsalında seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Gülpınar iddialı; “AK Parti açık farkla 1. Parti olacak”
Gülpınar iddialı; “AK Parti açık farkla 1. Parti olacak”
AB Uyum Komisyonu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, seçim çalışmaları kapsamında her gittiği yerde ilgi görüyor ve yaşlı / genç / kadın / erkek her kesimin ilgisini görüyor.
Açanal Varsa Başarıda Vardır
Açanal Varsa Başarıda Vardır
AK Parti 27. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Adayı Zemzem Gülender Açanal seçim çalışmalarına devam ediyor. Seçim bürosunda her akşam vatandaşlarla bir araya gelen Açanal’a en büyük desteği kadınlar veriyor.
Çokan koruklu’yu Ziyaret Etti
Çokan koruklu’yu Ziyaret Etti
MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Vehbi Çokan Korukluyu ziyaret edip Cumhur İttifakı’nı anlattı.
Yılmaz, İşsizlik Sorununu Çözecek
Yılmaz, İşsizlik Sorununu Çözecek
Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi, Şanlıurfa Milletvekili Adayı Uzm. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz, Urfa’da bulunan kahvehaneleri de ziyaret etti. özellikle işsizlikle cebelleşen gençlerle sohbet eden Yılmaz, mecliste işsizlerle ilgili adımlar atacağının teminatını vererek desteklerini esirgememelerini istedi.
Urfa Polisinden Kaçamadılar,2 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa Polisinden Kaçamadılar,2 Kişi Gözaltına Alındı!
Suruç'ta ki Çatışmada Yaralanan,Şenyaşar Serbest Bırakıldı!
Suruç'ta ki Çatışmada Yaralanan,Şenyaşar Serbest Bırakıldı!
Urfa'da İlginç Kaza,1 Yaralı...
Urfa'da İlginç Kaza,1 Yaralı...
Urfa'da,Yapılandırmaya Kaç Kişi Başvurdu?
Urfa'da,Yapılandırmaya Kaç Kişi Başvurdu?
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
35°C / 22°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:11
Güneş
04:58
Öğle
12:34
İkindi
16:23
Akşam
19:57
Yatsı
21:36
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿