Şahin Mardin Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti

Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Şahin Mardin Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ettiOrman Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Şahin, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Fahrettin Ay ile birlikte Mardin Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.Ziyaretlerde Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Bayıcı, Mardin Orman İşletme Müdürü, İşletme Şefleri ve personel hazır bulundu.İşletme Müdürlüklerinde incelemelerde bulunan Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Şahin ve Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Fahrettin Ay'a İşletme Müdürlüğünün 2018 yılı program gerçekleşmeleri ile ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi verildi.İşletme Müdürlüklüğünün idari personeli ile bir süre sohbet eden Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Şahin, çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, başarı ve iyi niyet dileklerinin ardından ziyaretini tamamlayarak Bölgemizden ayrıldı.​