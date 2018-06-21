"Şanlıurfa'da 9 tarımsal ovayı sit alanı olarak koruma altına aldık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın potansiyelinin çok daha büyük olduğunu bildiklerini belirterek "Önümüzdeki dönemde Şanlıurfa'yı her alanda lokomotif şehirlerden bir tanesi haline getiriyoruz." dedi.Erdoğan, partisince Şanlıurfa Nevali Otel arkasında düzenlenen mitingdeki konuşmasına, "Adı gibi insanı da Şanlıurfa, İbrahim Halilürrahman'ın, Eyyüp Nebi'nin şehri." diye nitelendirdiği Şanlıurfa'yı selamlayarak, başladı.Bölgenin kalkınması, vatandaşlarımızın refah seviyelerinin yükseltilmesi, işsizliğin azaltılması için GAP projesine hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, GAP'ın en önemli illerinden birisinin Şanlıurfa olduğunu, bu bölgenin en büyük sıkıntısının işsizlik olduğunun altını çizdi.İşsizliğin çözümünün GAP'ı harekete geçirmek olduğuna işaret eden Erdoğan, bunun için çok büyük kaynaklar ayırarak GAP'ı hızlandırdıklarını dile getirdi.Son 16 yılda ülke genelinde sulamaya açık 17,5 milyon dekar tarım arazisinin 2,6 milyon dekarının Şanlıurfa'da olduğunu kaydeden Erdoğan, "Atatürk Barajı'ndan aldığımız suyu, inşa ettiğimiz 221 kilometre uzunluğundaki kanalla getiriyor, 2 milyon dekarın üzerindeki tarım arazilerinin sulanmasını sağlıyoruz. Bu sulama kanalı, 161 kilometrelik Süveyş Kanalından daha uzundur. Bu sulama kanalının hayata geçmesiyle 433 bin kişiye istihdam, yıllık 500 milyon lira gelir sağlanacak." dedi.Suruç Ovası'nın sulanmasının, vatandaşların 100 yıllık hayali olduğunu söyleyen Erdoğan, Atatürk Barajı'ndan alınan suyu terfi merkezi, ana kanallar ve dünyanın sayılı dev sulama tüneliyle Suruç Ovası'na aktardıklarını dile getirdi.Erdoğan, 2,2 milyar lira maliyeti olan 7 metre çapa, 17 kilometreyi aşkın uzunluğa sahip Suruç Tüneli'ni hizmete açtığını hatırlatarak, projeyle Suruç ilçe merkezi ve 134 yerleşim yerine ait toplam 951 bin dekar arazinin sulandığını belirtti.Proje kapsamında 563 bin dekar arazinin şebekesinin tamamlanarak sulamaya açıldığını, sulanan arazilerle çiftçilerin geçen yıl 1 milyar lira tarım geliri elde ettiğini vurgulayan Erdoğan, ayrıca 1 milyon 275 bin dekar araziyi sulayacak tesislerin yapımının ise devam ettiğini söyledi."Şanlıurfa'da 9 tarımsal ovayı sit alanı olarak koruma altına aldık"Şanlıurfa'nın içme suyu meselesini Atatürk Barajı'ndan su getirmek suretiyle çözdüklerini aktaran Erdoğan, içme suyu arıtma tesisi, terfi merkezleriyle ana dağıtım hatlarını inşa ettiklerini ve şehrin içme suyu ihtiyacını karşıladıklarını anlattı.Erdoğan, Siverek ve 19 köyün uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılayacak isale hattı ve arıtma tesisinin inşaatının devam ettiğini söyledi.Bunların dışında Şanlıurfa'ya 2 baraj ve 4 gölet inşa ettiklerini, 4 baraj ve 3 göletin inşaatının sürdüğünü bildiren Erdoğan, Şanlıurfalı çiftçilere son 16 yılda toplam 10 milyar lira tarımsal destek verdiklerini hatırlattı.Erdoğan, Şanlıurfa'da yalnızca tarımsal üretim yapılması için 9 tarımsal ovayı sit alanı olarak koruma altına aldıklarına dikkati çekti.Sulamanın, aynı zamanda enerji ve elektrik anlamına geldiğini dile getiren Erdoğan, "Bu konuda birtakım sıkıntılarınız olduğunu biliyorum. Sizlerin derdine derman olacak birtakım çözümler geliştirildi, inşallah en yakın zamanda bunları da hayata geçireceğiz." dedi.Şanlıurfa'nın potansiyelinin çok daha büyük olduğunu bildiklerini belirten Erdoğan "Önümüzdeki dönemde Şanlıurfa'yı her alanda lokomotif şehirlerden bir tanesi haline getiriyoruz." dedi.Mitinge Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yanı sıra, milletvekilleri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve vatandaşlar katıldı.