Karaköprü AK teşkilat AK Vekil Cevheri ile

AK Parti Karaköprü teşkilatı ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi kırsalında seçim çalışmalarını sürdürüyor.AK Parti Milletvekili M.Ali Cevheri, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Av. Ahmet Aksoy, İlçe Başkan Yardımcısı Ali Atlas, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Meclis Üyeleri Ahmet kaytan, Müslüm Korkmaz ve İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimizle beraber Gölpınar, Külaflı, Kızlarkırsal Mahallemizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek 24 Haziran seçimleri için destek istediler.Gölpınar her zaman olduğu gibi yine yolundan şaşmadı,Vakit Şanlıurfa Vakti, VakitKaraköprüVakti.AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Av. Ahmet Aksoy, “AK Parti Karaköprü İlçe Teşkilatı olarak ilçemizin dörtbiryanında, halkımıza ve esnaflarımıza AK Partimizin 16 yıl içinde Karaköprü ilçemize yaptığı hizmetleri anlatan broşürleri dağıtıp 24 Haziran seçimleri için destek istedik. Zaman zaman Milletvekillerimiz ve adaylarımızla da aynı tempoda dolaştık. Karakoprü AK teşkilat olarak biz büyük bir aileyiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin inşallah” diyerek çalışmalarının son ana kadar devam edeceğini söyledi.