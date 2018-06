Gülpınar iddialı; “AK Parti açık farkla 1. Parti olacak”

AB Uyum Komisyonu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, seçim çalışmaları kapsamında her gittiği yerde ilgi görüyor ve yaşlı / genç / kadın / erkek her kesimin ilgisini görüyor.Her gittiği yerde 24 Haziran seçimlerinin öneminden bahseden AK Vekil Mehmet Kasım Gülpınar, son olarak gittiği evlerde ve Seçim Bürolarındaki vatandaşlara öncelikle mitinge katılımlarından dolayı teşekkür ederek, desteklerinin seçimde de devam etmesini istiyor ve AK Partinin bu seçimde de 1. Parti olacağına inandığını, gençlere ve kadınlara da çok güvendiğini söylüyor.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, “Ben 24 Haziren seçiminde de Şanlıurfa’da 1. Parti olacağımıza inanıyorum. Yaz vakti Urfa kırsalı yoğun olan, tarımsal faaliyeti yoğun olan, mevsimlik işçisi fazla olan bir şehir. Şanlıurfalılar işini bilir. Bu seçimin ayrı bir özelliği var. Yepyeni bir sistem uygulaması var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişimiz gerçekleşecek. Kimsenin şüphesi olmasın Şanlıurfa’da açık ara 1. parti AK Partidir” dedi.MHP – AK Parti ittifakının iyi yada kötü olup olmayacağını hiçbir Urfalının düşünmeyeceğini belirten AB Uyum Komisyonu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, “Bir kere Cumhurbaşkanımıza inanmışız ve 16 yıldır yaptıklarını görüyoruz. Sağ muhafazakâr seçmen yapılanlara bakar. Sağ ve Sol fark etmez. Son zamanlarda dile getirilen, ‘Kürtler ittifaka nasıl bakıyor’ meselesinde Kürtlerde yapılan icraatlara, yatırımlara bakar. Geçmişte neydi şimdi nasıl oldu? Geçmişte ne vardı, şimdi neler var? AK Parti geldikten sonra ne oldu? MHP-AK Parti ittifakı seçmenleri etkilemez. Her şey mükemmel mi derseniz; şükürler olsun, ancak çok daha iyi olacak inşaallah. Şer cephesinin engellerinden bir kurtulabilsek çok daha rahat hizmetler gerçekleşeceğine inanıyorum. Sizlerin desteğiyle bu seçimde Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirirsek, yani AK Parti Milletvekili fazla çıkaralım diye oylarımızı verirsek işte o zaman ülkemiz daha fazla gelişecek, dolayısıyla bizlerin de refah düzeyi artmış olacak” diye konuştu.