Açanal Varsa Başarıda Vardır

AK Parti 27. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Adayı Zemzem Gülender Açanal seçim çalışmalarına devam ediyor. Seçim bürosunda her akşam vatandaşlarla bir araya gelen Açanal’a en büyük desteği kadınlar veriyor.AK Parti 27. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Adayı Zemzem Gülender Açanal, 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri öncesindeher gün şehrin farklı bir noktasında esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştiriyor. Mahalle toplantıları STK Ziyaretleri, esnaf ziyaretleri ile gün boyu çalışmalarını yürüten Gülender Açanal, her akşam seçim bürolarına giderek gece geç saatlere kadar vatandaşlarla sohbet ediyor.Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan hizmetlerden daha fazlasını AK Parti’nin 16 yılda yaptığını aktaran Gülender Açanal, AK Parti kadrolarının hizmet kadroları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da hizmet adamı olduğunu söyledi. Seçim bürosunda dün akşam vatandaşlarla bir araya gelen Gülender Açanal’a AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayı Emine Eşer nazar boncuğu hediye etti. Emine Eşere dava bilinci ile hareket ettiğini, kapı kapı dolaşarak broşür dağıttığını söyledi. Aday Adayı Eşer, Zemzem Gülender Açanal’ın aday gösterilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Zemzem Gülender Açanal varsa başarı da olacaktır zafer de bizim olacaktır” dedi.