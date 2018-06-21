Yılmaz, İşsizlik Sorununu Çözecek

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi, Şanlıurfa Milletvekili Adayı Uzm. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz, Urfa’da bulunan kahvehaneleri de ziyaret etti. özellikle işsizlikle cebelleşen gençlerle sohbet eden Yılmaz, mecliste işsizlerle ilgili adımlar atacağının teminatını vererek desteklerini esirgememelerini istedi.Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi, Şanlıurfa Milletvekili Adayı Uzm. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz Şanlıurfa’da yer alan kahvehaneleri ziyaret edip, vatandaşlar ile bir araya gelerek Cumhur İttifakı ve Meclis’te güçlü bir MHP’nin olması gerektiğini anlatarak desteklerini istedi