Özyavuz’a Siverek’ten Destek

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Özyavuz, Siverek’e ayak bastı. Kırsal mahallelerde seçim çalışmasını yürüten Özyavuz, Sivereklilerden destek aldığını bildirdi.MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Özyavuz, Siverek ziyareti ile ilgili şunları ifade etti; “Siverek ilçemize bağlı BELVEREN mahallesi BAŞBUGÜN mezrasındayız... Cumhur İttifakı’na destek çığ gibi büyüyor..”