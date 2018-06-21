Bakış, Bu Akşam Canlı Yayında

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Halil Bakış, bu akşam Güneydoğu Tv’de canlı yayaında olacak.Gündemin ve seçim sürecinin konuşulacağı program duyurusunu yapan Bakış, şu ifadelere yer verdi.“Bu akşam saat 21:00'da Güneydoğu TV Gündem Özel'de 24 Haziran seçimleri Urfa ve memleket gündemini konuşacağız.”