Dedaş'tan Urfa'ya,95 Milyon TL...

Kırsal kesimdeki elektrik şebekelerini yenilemeye devam eden Dicle Elektrik, güvenli ve kesintisiz enerji sağlayabilmek için elektrik kablolarını yeraltına alırken, bu yıl içerisinde sorumluluk bölgesinde 40 milyon 270 bin liralık aydınlatma yatırımını gerçekleştirmiş olacak.

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki 6 ilde geçen 5 yılda 1 milyar 200 milyon liralık yatırım gerçekleştirirken, 2018’de yatırımlarını 400 milyon lira daha artırarak 1.6 milyar liraya çıkarmayı hedefliyor. Şirketin bu yıl içerisinde gerçekleştireceği yatırımlarla ilgili konuşan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, “Enerji Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) hizmet kalitesi yönetmelikleri çerçevesinde yaptığımız yatırım planlamasına göre, 2018 yılında Güneydoğu’daki altı ilde gerçekleştirilecek 400 milyon liralık yatırımdan Şanlıurfa’ya 95, Diyarbakır’a 75 ve Mardin’e 70 milyon lira ayrıldı. Batman, Siirt ve Şırnak’ta ise 160 milyon liralık yatırım yapılacak. Böylece özelleştirme sonrasındaki yatırımlarımızın miktarı 1 milyar 600 milyon liraya ulaşacak” dedi.

Olumlu Geri Dönüşler Alıyoruz

Genel Müdür Karagüzel, 2018’de 6 ilde gerçekleştirilecek 400 milyon liralık yatırımın yüzde 10’undan fazlasını teşkil eden 40 milyon 270 bin liralık kısmının, il, ilçe ve köylerdeki cadde ve sokak aydınlatmalarına ayrıldığını bildirdi. Şehir merkezlerindeki bulvar, cadde ve sokak aydınlatması ile yetinmediklerini ifade eden Genel Müdür Murat Karagüzel, ‘’Daha aydınlık, daha modern ve halkın gece kendini güvende hissettiği yerleşim birimleri için aydınlatma çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Şehir merkezlerimiz ve ilçelerimiz dışında sorumluluk bölgemizdeki yüzlerce köyde sokak ve meydan aydınlatma çalışması yaptık. Halktan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu da şirket olarak bizi memnun ediyor’’ dedi.