Siverek Saadet İstiyor

Siverek ilçesinde seçim çalışmaları çerçevesinde ziyaretler gerçekleştiren Şanlıurfa Saadet Partisi ilçe genelinde yoğun ilgi ile karşılaştı.Saadet Partisi Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Hüseyin Bakırcı ve Ekibi tarafından organize edilen Siverek programında esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Saadet Partisi Şanlıurfa 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz Partililer ilçe genelinde büyük ilgi gördüler.Saadet Partisinin Haziran tarihinde iktidar olması gerektiğine dikkat çeken Siverekli Vatandaşlar ve Esnaflar Saadet Partisi ile adil düzenin geleceğini ve ülkede oluşan kaos ve krizlerin sona ereceğini söylediler.Vatandaşların Saadet Partisi İktidarında Adil Düzen ile yönetilen bir ülke ile daha güzel, daha müreffeh bir Türkiye ile karşılaşacağını söyleyen Yanmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Saadet iktidarında halkın menfaatlerini insanların temel hak ve hürriyetlerini güvence altına almak amacıyla birbirinden ayrı fakat birbirini denetleyen ve dengeleyen kuvvetler ayrımı sistemi mutlaka tesis edilecektir.Sultanlarda dahi olmayan bir yetkiyle bu ülkenin yönetilmesine kesinlikle müsaade etmemekte kararlıyız. Haksızlık yapan cumhurbaşkanı da olsa karşısında hakkın söylenebileceği bir düzen mutlaka inşa edilecektir.Asgari ücret yolsuzluk sınırının mutlaka üzerinde ve vergiden muaf tutulacaktır. Hedef açlık sınırı değil, yoksulluk sınırı olacaktır. Akaryakıttan alınan yüksek vergi oranlarının da azaltılması düşünülmesi gerektiğine inanıyoruz.Saadet iktidarında ilk işimiz vergi yükünü hafifletmek, vergide adaleti tesis etmek olacaktır. Saadet iktidarında çarpık ve adil olmayan vergi sisteminde köklü değişiklikler yapmakta kararlıyız.Asgari ücret yoksulluk sınırının mutlaka üzerinde olacak ve iş verene de yüklememek için asgari ücret vergiden muaf tutulacaktır. Ve sık sık tekrarladığımız gibi asgari ücrette hedef açlık sınırı değil, yoksulluk sınırı olacaktır. Biz bunu ani, altından kalkılmaz bir yük olarak elbette işverene yansıtmayacağız.Yıllık ortalama yüzde 7-10 civarında yapacağımız artışlarla 10 - 15 sene içerisinde bu hedefleri mutlaka gerçekleştireceğiz.Akaryakıttan alınan yüksek vergi oranlarının da azaltılması, düşürülmesi gerektiğine inanıyoruz.Ülkemizin en büyük gücü gençlerimizdir. Genç bir ülkenin hem bugünü, hem de yarınıdır. Gençliği hesaba katmayan ya da gençliğe bile müşteri gözüyle bakan her adım ülkemizi geriye götürecektir.Üretimin en önemli öznesi ve gücü gençlerimizdir. Ülkemizde toplam işsiz sayısı ne yazık ki 3,5 milyon civarındadır: Aslında cebinde 500-600 lira gibi bir sosyal yardım adı altında para konulan insanlarımız bu yardım kesilir endişesiyle iş aramaya çıkmadıkları için rakam 3,5 milyon seviyesinde gözükmektedir.Önemli hedeflerimizden birisi de üniversitelerimizin asıl amaçlarına kavuşturulması olacaktır. Saadet iktidarında üniversitelerin asıl amacı bilim ve bilgi üretmek olacak. Siyasi çekişmelerin nesnesi haline getirilen üniversitelerimizin işsizler ordusu yetiştirmesine artık son verilecektir.Üniversitelerin asli görevi olan eğitim, araştırma, uygulama, bilgi üretme ve yayma işini sağlıklı şekilde yapabilmeleri için özgün bir ortama ihtiyaç vardır. Üniversitelerde siyasi baskı ve vesayetten uzak bir idari yapı mutlaka oluşturulacaktır. YÖK kaldırılacaktır. Bunu ne yazık ki bugüne kadar ifade etmeyen siyasi parti kalmadı ama her ne hikmetse iktidara geldiklerinde buradan hep imtina ettiler. Ama biz bu konuda kararlıyız.YÖK yerine biz üniversiteler arası kurulun mutlaka daha aktif hale gelmesini, işlev kazanmasına özen göstereceğiz. Rektör seçimlerindeki yöntem mutlaka değiştirilecektir. Çünkü YÖK'ün vasıtasıyla bugünkü halle rektör seçimi önce üniversite içinde kamplaşmaya arkasında da tek bir kişinin iradesine bırakılıyor. O da bugüne kadar maalesef istenen sonuçları doğurmadı. Aniden rektörler değişebiliyor.