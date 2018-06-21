AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Toru’ya destekler çığ gibi büyüyor. Destek ziyaretleri kapsamında AK Parti Şanlıurfa 25. Dönem milletvekili Zeynep Karahan Uslu ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayı Tuba Pınar Demir, AK Aday Toru'nun seçim irtibat bürosunu ziyarette bulundu.AK Parti Şanlıurfa milletvekili aday listesinde yer aldıktan buyana çeşitli temaslarda bulunan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Toru, bir yandan da seçim irtibat bürosunu ziyaret eden misafirleriyle bir araya geliyor. Son olarak AK Aday Toru'nun seçim irtibat bürosunu ziyaret edenler arasında AK Parti Şanlıurfa 25. Dönem milletvekili Zeynep Karahan Uslu ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayı Tuba Pınar Demir yer aldı.Ziyarete ilişkin bir açıklama yapan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayı Tuba Pınar Demir, AK Aday Toru’nun hizmet anlamında şehre çok şey katacağına dikkat çekti.Birçok siyasi ortamda İbrahim Toru ile beraber bulunduklarını belirten AK Parti Şanlıurfa 25. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Karahan Uslu ise yaptığı açıklamada, Toru'nun hizmet adamı olduğunun altını çizdi.AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kendisine gösterilen ilginin son derece mutlu edici olduğunu söyleyen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Toru, seçim irtibat bürosunu ziyaret edenlere bir kez daha teşekkür ederek "Şanlıurfa için birlikte çalışacağız" mesajı verdi.Yapılan konuşmalar sonrasında AK Parti Şanlıurfa 25. Dönem milletvekili Zeynep Karahan Uslu, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Toru’ya Türk Bayrağı rozeti hediye etti.