Bakan Fakıbaba'dan Şanlıurfa Halkına Teşekkür

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği mitinge büyük bir katılım sağlayan tüm Şanlıurfa halkına teşekkür etti.Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, "Yaşanılan yüksek sıcaklığa rağmen büyük bir katılım ile görkemli bir destan yazan Yüz Bin'den fazla Şanlıurfalı hemşerilerime kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Tarih yazdığımız bu coşkulu mitingde AK Parti Şanlıurfa İl SKM Başkanlığına, AK Parti İl Gençlik Kollarına, AK Parti İl Kadın Kollarına, Teşkilatımızın İl ve İlçe Başkanlıklarına, Büyükşehir Belediyemiz ile İlçe Belediyelerimiz, Emniyet Mensuplarımız, Milletvekili adayı arkadaşlarımız ve Vatandaşlarımıza velhasıl emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.