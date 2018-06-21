AK aday Akayseçim ziyaretlerini sürdürüyor

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Ahmet Akay, 24 Haziran seçim ziyaretlerini Akçakale ve Eyyübiye ilçeleri başta olmak üzere il genelinde sürdürüyor.Seçim çalışmalarını sürdürürken, Haliliye ilçesine bağlı Susuz Mahallesinde Hacı Abud Acar’ı da ziyaret ettiklerini ve geçmiş olsun dileklerini ileterek dualarını aldıklarını belirten AK aday Ahmet Akay, Haliliye’ye bağlı Altıntepe, Yeniköy ve Yeşiltepe Mahallelerini de ziyaret ederek 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Partiye destek istediklerini, kendilerine gösterilen teveccüh nedeniyle de teşekkür ettiklerini söyledi.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve Şanlıurfa’mızın dört bir yanından gelen partililerle birlikte Seçim Bürolarında bir araya gelerek sohbet eden, seçim çalışmaları ile ilgili fikir alış verişinde bulunan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Ahmet Akay, “Akçakale'deki Seçim Büromuzdan Konvoy Eşliğinde Eyyübiye'ye bağlı Küçükhan Mahallemize gidildi.Eyyübiye’ye bağlı Küçükhan Mahallesi ve çevre mahalle sakinlerine desteklerinden dolayı canı gönülden teşekkür ederiz” dedi.