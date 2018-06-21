AK Kadınlar durmak bilmiyor

Şanlıurfa AK Parti Kadın Kolları İl ve İlçe teşkilatları Başkan ve Üyeleri, 24 Haziran seçimlerine kısa süre kala destek arayışlarını sürdürüyor. Bir yandan da Seçim bürolarında vatandaşlarla sohbet ederek seçimin önemini hatırlatıyorlar.Şanlıurfa AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven,Haliliye ilçe Kadın Kolları Başkanı Gülistan Satış, Karaköprü ilçe Kadın Kolları Başkanı Seher Kılıç,Eyyübiye ilçe Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı,Hilvan ilçe Kadın Kolları Başkanı Hacire Toprak, Bozova ilçe Kadın Kolları Başkanı Dilek Kara, Siverek ilçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Çakmak, Ceylanpınar ilçe Kadın Kolları Başkanı Zahide Tepedelen,Birecik ilçe Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Aloğlu, Halfeti ilçe Kadın Kolları Başkanı Yıldız Bilgin, Suruç ilçe Kadın Kolları Başkanı Hatice İkbal, Harran ilçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter,Akçakale ilçe Kadın Kolları Başkanı Hacer Tankuş, AK Parti Genel başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta dile getirdiği ve son olarak Şanlıurfa mitinginde bile, “Ben kadınlarımıza çok güveniyorum” dediğini hiç akıllarından çıkarmadıklarını ve layık olmaya çalıştıklarını belirttiler.Bu arada Parti sevdalıları vatandaşlarımız ile Şanlıurfa Bedensel Engelliler Dernek Başkanı İbrahim Tapışıkve üyeleri de AK kadın aday Ecz. Gülender Açanal’ın Seçim Bürosuna iade-i ziyaret ederek desteklerini belirttiler.Eyyübiye Akabe Kadın Destek Spor ve Yasam Merkezi üyeleri de kadınlarımızı Seçim Bürolarında yalnız bırakmadılar.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’nın eşi Gül Fakıbaba, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri’nin eşi Filiz Cevheri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi’nin eşi Sema Çiftçi, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un eşi Adalet Demirkol, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin eşi Güler Baydilli, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin eşi Ayşe Ekinci, Akçakale Belediye Başkanı Ecz. Abdülhakim Ayhan’ın eşi Ayşenur Ayhan da zaman zaman seçim çalışmalarına katılarak 24 Haziran’ın öneminden bahsedip Cumhurbaşkanımız ve AK Partiye desteklerini beklediklerini dile getirdiler ve Reise Şanlıurfa mitingimizde gösterilen aşırı sevgi ve ilgiden dolayı da herkese teşekkür ettiklerini belirttiler.Viranşehir Gençlik Kolları datam kadro AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayımız Doç. Dr.HalilÖzşavlı’nınSeçim Bürosuna giderek desteklerini devam ettirdiler, moral aşıladılar, büroda bulunan vatandaşlarla sohbet edip 24 Haziran seçimlerinin öneminden bahsedip herkesin Cumhurbaşkanımıza ve AK Partiye destek olmasını, yakınlarını ve komşularını da yönlendirmelerini istediler.Bu arada, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, miting sonrası Suruç'ta uğradığı silahlı saldırıda ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ı kaybeden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a taziye ziyaretinde bulunarak baş sağlığı ve sabır dileklerini iletmişti.