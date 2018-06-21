AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Toru, Sırrın Karşıyaka mahallesinde düzenlenen mahalle toplantısına katıldı. AK Aday Toru'yu bağrına basan mahalleli 24 Haziran seçimlerinde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sözü verirken AK Aday Toru, AK Parti'nin bir hizmet partisi olduğunu söyledi.Seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa genelinde çalışmalar yürüten AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Toru, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin yanı sıra ev ve mahalle toplantılarında da 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatıyor. Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye vurgusu yapan AK Aday Toru, görüştüğü her bireye kişisel kırgınlık ve küskünlerin bir tarafa bırakılıp meseleye memleket meselesi olarak bakılması çağrısında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa mitingi sonrasında çalışmalarına kaldığı yerden devam eden ak aday toru, esnaf ve vatandaş ziyaretleri sonrasında sırrın Karşıyaka mahallesinde düzenlenen mahalle toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.Halil Çiçek tarafından organize edilen ve AK Aday Toru'ya ilginin oldukça yoğun olduğu mahalle toplantısında "Toru Meclis'e" sloganları atılırken 24 Haziran seçimlerinde mahalle halkı AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek sözü verdi."Şanlıurfa için hayallerimiz var" diyen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Toru, AK Parti hükümetleri tarafından gerçekleştirilen yatırımlar ve reformların altını çizerek hizmetlerin devamı için AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 24 Haziran seçimlerinde oy verilmesini istedi.