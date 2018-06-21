Ertürk'ün Seçim Bürosunun Açılışı Mitinge Dönüştü

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Sedat Ertürk 24 Haziran seçimleri için çalışmalarını sürdürürken, Sırrın Köprü Kavşağında seçim bürosu açtı. Mardin Yolu üzerinde bulunan seçim bürosunun açılışı yoğun katılımlı olurken, coşkulu bir kalabalıkla açılış adeta miting havasına dönüştü.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Sedat Ertürk’ün Sırrın Köprü Kavşağında seçim bürosunun açılışı yapıldı. Gerçekleşen açılışa, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat, İlçe teşkilatı üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mitinge dönen açılışta vatandaşlar alanı doldurdu. Büyük coşkunun yaşandığı açılışta, Urfalı vatandaşlar AK Parti’ye desteklerini büyük bir coşku ile göstermiş oldu.Açılış öncesi vatandaşa hitap eden AK Aday Sedat Ertürk, "Şanlıurfa'nın tüm ilçelerinde, köylerinde durmadan yorulmadan sıkılmadan kapı kapı dolaştım. Esnaflarımızı her gün ziyaret ettim sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmadım Şanlıurfa'mızda. Bugüne kadar tek derdim AK Davam için çalışmak oldu hiç bir yanlışa karışmadan, bana güvenenleri, sevenlerimin hiç bir zaman başını yere eğecek bir yanlış içerisinde olmadım o yüzden benim sevenlerimden tek isteğim var oda 24 Haziran seçimlerinde AK Davaya sahip çıkmaları ve her daim yanımda durmalarıdır. Benim yanımda durduğunuz desteklediğiniz için de hepinize canı gönülden teşekkür ederim sağ olun var olun" dedi.Seçim Bürosu açılışında konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Değerli hemşerilerim AK Parti hükümeti olarak çok işler başardık ama bitmedi sizlerin desteği ile ülkemiz için memleketimiz için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.