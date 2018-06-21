Mirdesi Gençlerinden Yanmaz’a destek ziyaret

Şanlıurfa’nın büyük aşiretlerinden olan Mirdesi Aşiretine mensup Ray, Kaçan, Kapan ve Yakan ailelerinin gençleri Saadet Partisi Şanlıurfa birinci sıra Milletvekili adayı Mustafa Niyazi Yanmaz’ı ziyaret ederek destekte bulundular.Gençler adına kısa bir konuşma yapan Ömer Yakan, “Mirdesi Aşiretine mensup Ray, Kaçan, Kapan ve Yakan aileleri gençleri olarak akrabamız olan sayın vekilimiz Mustafa Niyazi Yanmaz’a destek olmaya geldik. Siyaset sadece partizanlık anlamına gelmez. Akrabalık bizim için daha ön plandadır. Bu yüzden sayın vekilimize destek olmaya geldik” dedi.Siyasi alanda etkili bir aşiretŞanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Mersin illeri ile Ceyhan ve Tarsus ilçeleri başta olmak üzere hatırı sayılır nüfusa sahip aşiretler arasında gelen Mirdesi Aşireti siyasi alanda da belirleyici olma özelliğine sahip bir aşirettir. On binlerce oya sahip aşiretin bu seçimlerde de etkisi yabana atılacak gibi değil. Mirdesi Aşireti mensubu Hilvan bölgesinden Ray, Viranşehir bölgesinden Kaçan, Kapan ve Yakan ailelerine mensup gençler Yanmaz’a destek olacaklarını açıkladı.Yanmaz Ziyaretten memnun olduZiyaretten ve destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mustafa Niyazi Yanmaz, akrabalığın öneminde dikkat çekerek, “Bugün beni ziyarete gelen bu gençlerin hepsi pırıl pırıl gençler. Her biri ayrı bir alanda çalışıyor. Bu gençlerimizin daha sağlıklı bir geleceğe sahip olması çalışıyoruz. Bu çabamız bütün gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı bir gelecekte yaşamasıdır. İnşallah Allah’ın izniyle bu yolda başarılı olacağız” diye konuştu.