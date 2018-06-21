Birecik Hastane Sorunu Bakanlığa Taşındı

Birecik’e yapılması planlanan şehir hastanesinin ulaşım sorunu Bakanlığa taşındı. Şehrin dışında yapılması planlanan hastaneye ulaşım sağlamakta hastaların ve hasta yakınlarının hem maddi hem de manevi zorluk çekeceğini ifade eden Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Bilgin, nu sorunu Sağlık Bakanlığı’na kadar taşıdı.İşte Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Bilgin’in Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği o yazı;