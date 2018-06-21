Yavru Kediye Tecavüz Ederken Yakalandı

Evinde Çocuk Pornosu Bulundu

Polis Gözaltına Aldı

Alibeyköy'de B.Ç. adındaki bir kişi bir kediye tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Sanık, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.Olay dün akşam saatlerinde Eyüpsultan'daki Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre evinde baktığı yavru kediyi bulamayan R.A., daha önce hayvanlara işkence yaptığı iddia edilen komşusunun evine gitti. Kapısı açık olduğu için eve giren R.A., komşusu B.Ç.'nin kendinden geçmiş şekilde yattığını gördü. Pantolununda kan lekeleri bulunan şahsın yatağının kenarında yavru kediyi gören R.A. kediyi de alarak evden ayrıldı.Marmara Hayvan Hakları Federasyonu'nun iddiasına göre ise B.Ç.'nin evinde polis çocuk pornoları ve testere dahil olmak üzere bir bavul dolusu işkence aleti de buldu. Yine iddiaya göre aynı zamanda sanığın evindeki televizyonda da zanlının en son çocuk pornosu seyrettiği tespit edildi.Şikayet üzerine olay yerine gelen polis, şikayet üzerine B.Ç.'yi gözaltına alırken yavru kedi tedavi altına alındı. Veteriner Tanju Anlaş,yaptığı açıklamada, sert bir cismin makata sokulması nedeniyle kedinin makat bölgesinde doku zedelenmesi olduğu, gerekli muayenenin ardından sperm ve doku örneklerinin Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini söyledi.Hayvanseverler Ayağa KalktıOlayın duyulmasının ardından harekete geçen Göktürk Hayvanseverler Derneği, Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi'ne gelerek yetkililerden bilgi aldı. Dernek Başkanı Nilgül Sayar, konunun takipçisi olacaklarını söylerken yavru kedinin tedavisinin sürdüğünü kaydetti. Son günlerde hayvana şiddet ve tecavüz olaylarında belirgin bir artış olduğunu belirten Sayar, "Gönüllüler ve STK'larla birlikte işbirliğiyle yasaların yeniden düzenlenmesini istiyoruz. Bu tür olaylar kabahatten çıkarılmalı ve suç kapsamına alınması gerekiyor. Bilimsel olarak da kanıtlanmış bir gerçeğimiz var. Hayvana şiddet ve tecavüzün bir üst noktası insana tecavüz ve şiddettir" diye konuştu.Kedinin sahibi R.A., veterinerin kendisine verdiği bilgide, kedinin yaşam mücadelesi verdiği ancak durumunun kurtarılamayacak kadar kötü olduğunu belirtti.