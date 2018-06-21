Hayvan Katilleri Türemeye Devam Ediyor, Vahşetin Adresi Bursa

Bir Hayvan Katili De Bursa’dan

1 Aylık Yavru Kedi Ölü Bulundu

Türkiye, Sakarya'da bacakları kesilmiş halde bulunan yavru köpek şokunu atlatamamışken bir başka korkunç haber de Bursa'dan geldi. Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, 4 ayağı kesilmiş yavru kedi ölüsü bulundu. Polis, vahşeti gerçekleştirenleri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.Bursa'nın Yıldırım ilçesi, Millet mahallesi, Vatan caddesinde kaldırım üzerinde 4 ayağı kesilmiş yavru kedi olduğu fark eden vatandaşlar durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen Yıldırım Belediyesi Veterinerlik ekipleri, 1 aylık olduğu tahmin edilen yavru kedinin 4 ayağının kesildiğini tespit etti. Ayakları kesili halde yerde yatan kedinin ekipler gelmeden önce hayatını kaybettiği anlaşıldı.Yavru kedi, belediye ekipleri tarafından olay yerinden kaldırılarak hekimliğe götürüldü. Polis ekipleri, kediye eziyet çektirerek öldüren şüphelileri tespit etmek için geniş çaplı soruşturma başlattı.