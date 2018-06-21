Hadsiz Profesöre Soruşturma Açıldı

Profesörden Ahlaksız PaylaşımÖzdemir, bir kullanıcıya yönelik, "Sana bir gerçeği göstereyim. Senin zihniyetindeki kızlar, senin zihniyetindeki öğretmenler tarafından üniversiteye gelene kadar ortaokul ve lisede patlatılarak geliyor ve hiç dile getirilmiyor. Bir düşün bakalım?" yorum yazdı.
Özdemir'in bu sözlerine sosyal medyadan tepkiler yağdı. Twitter kullanıcıları, Özdemir'in kadınlarla ilgili yaptığı skandal yorum nedeniyle görevinden alınması istendi.
Üniversite Açıklama YaptıTepkiler üzerine SDÜ'nün resmi Twitter hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklama şu ifadelere yer verildi:
"Twitter'da, Ahmet Faruk Özdemir ismi ile şahsi sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan öğretim üyesi hakkında Rektörlüğümüzce soruşturma başlatılmıştır. Adı geçen öğretim üyesinin üniversitemizde herhangi bir idari görevi bulunmamaktadır. Şunu da belirtmek isteriz ki Rektörlüğümüz bu tür düşünceleri asla tasvip etmemektedir."
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