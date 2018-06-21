Hadsiz Profesöre Soruşturma Açıldı

Profesörden Ahlaksız Paylaşım

Üniversite Açıklama Yaptı

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölüm Başkanlığı'nda görevli Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'in, kendisine ait Twitter hesabından yaptığı skandal paylaşım büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcılarından gelen 'Görevden alınsın' çağrıları üzerine Rektörlük Özdemir hakkında soruşturma başlattı.Özdemir, bir kullanıcıya yönelik,yorum yazdı.Özdemir'in bu sözlerine sosyal medyadan tepkiler yağdı. Twitter kullanıcıları, Özdemir'in kadınlarla ilgili yaptığı skandal yorum nedeniyle görevinden alınması istendi.Tepkiler üzerine SDÜ'nün resmi Twitter hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklama şu ifadelere yer verildi:"Twitter'da, Ahmet Faruk Özdemir ismi ile şahsi sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan öğretim üyesi hakkında Rektörlüğümüzce soruşturma başlatılmıştır. Adı geçen öğretim üyesinin üniversitemizde herhangi bir idari görevi bulunmamaktadır. Şunu da belirtmek isteriz ki Rektörlüğümüz bu tür düşünceleri asla tasvip etmemektedir."