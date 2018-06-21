Erdoğan'ın Geçiş Yolunda Bulunan Demirtaş'ın Afişi, Türk Bayrağı İle Kapatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün (20.06.2018) miting dolayısıyla Urfa’ya geldi. Geçiş güzergâhlarına Ak Parti ve MHP’nin ‘Hoş Geldiniz’ yazısının asılı olduğu dev afişlerle beraber Ak Partili bazı kesimler rahatsızlık duyduğu seçim ilanları da vardı. HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın seçim afişinin asılı olduğu kule board Erdoğan’ın geçiş güzergâhında olduğu için üstü Türk Bayrağı ile kapatıldı.Bayrak ile kapatılma anının gören bazı kesimler durumu kameralara kaydetti. Fotoğrafın internette yayınlanması ile beraber tepkiler de ardı ardına gelmeye başladı.