Badıllı, Erdoğan'ın Urfa Mitinginde Yanlış Bilgiler Verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın miting konuşmasında yanlış bilgiler verdiğini ifade eden Badıllı şu açıklamaları yaptı;“Sayın cumhurbaşkanı Urfa’ya gelmiş sefa gelmiş hoş gelmiş. Yalnızca bilgileri yanlış vermişler. o kadarda olmaz inan şok oldum. Urfa içme suyunu yapmışlar o zaman ak parti yoktu sayın bahçıvan yaptı. Sayın Necmettin Cevheri de finansman sağladı. O dönem Urfa meclis üyesiydim. Stat yapmışlar, o da Doğru Yol Partisi döneminde Sayın Necmettin Cevheri yaptı. 500 yataklı araştırma hastanesi Doğru Yol Partisi döneminde yine Sayın Cevheri yaptı. 5’inci Organize nerede? Herhalde Urfa’da yaşamıyoruz. En son GAP ve Atatürk barajını yaptık diyorlar. Sayın Özal’ın mezarda kemikleri sızlar. Açılışını da Sayın Demirel yaptı. Urfalılar orada alkış çalmıyorlardı, Suriyeliler alkış çalıyorlar çünkü adamlar bilmiyorlar. Durumumuz iyi değil inan tercih Şanlıurfalıların.”