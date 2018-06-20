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Bu haber 20 Haziran 2018 22:33:20 Tarihinde eklenmiştir.

İş Arayanlar Dikkat,1500 işçi alınacak!

Milli Savunma Bakanlığı 1500 işçi almak için ilana çıktı.

İş Arayanlar Dikkat,1500 işçi alınacak!

Milli Savunma Bakanlığı 1500 işçi almak için ilana çıktı.

Başvurular İŞKUR aracılığıyla alınacak. Başvuracak adayların KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.

Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek, başarı notunun belirlenmesinde; KPSS puanının %70'i, sözlü/uygulamalı puanın %30'u alınmak suretiyle başarı sırası belirlenecek.

Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapacak.

Başvurular, 29 Haziran'da sona erecek.

İlana başvuru yapmak için TIKLAYINIZ
 

İLAN DETAYLARI

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Milli Savunma Bakanlığına bağlı askeri işyerlerinde Kamu kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca daimi süreli işçi alınacaktır.

İŞÇİ OLARAK ALINACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

4. Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6. Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

7. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilir.

9. İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

10. 2016 KPSS sınavına girmiş olmak ve lise mezunları için P94 puan türü, önlisans mezunları için P93 türü itibariyle en az 60 puan almış olmak.

11. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırabilecektir.

12. Yapılacak sınavdan sonra başarılı olan adaylardan "işe alınacağı meslek kolunda" istihdamında sakınca bulunmadığına dair SGK tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından temin edilecek "çalıştırılacağı

meslek kolunda çalışmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu" istenecektir.

13. Yapılan başvurularda kişilerin nüfuslarında kayıtlı oldukları "Adres Kayıt Sistemindeki" adresleri dikkate alınacaktır.

14. İŞKUR'da ilan edilecek nihai listede yer alan adaylar sözlü (adayın mesleki bilgi ve becerisi ölçülmesi maksadıyla uygulama içerikli yapılacaktır.) sınava katılmak için adreslerine gönderilecek tebligatta belirtilen tarihler

arasında nüfus cüzdanı fotokopisi, TCKN yazılı olduğu adli sicil kaydı, öğrenim belgesi, askerlik durum belgesi, 2016 KPSS sonuç belgesi evraklar ile işyerlerince istenecek diğer belgeler sınav yapılacak işyerine teslim

edilecektir. İstenilen belgeleri teslim edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

15. Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı notunun belirlenmesinde; KPSS puanının %70'i, sözlü/uygulamalı puanın %30'u alınmak suretiyle başarı sırası belirlenecektir.

16. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

17. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
 

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