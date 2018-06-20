Bayık : Çalmadığımız Kapı Kalmayacak

Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık 24 Haziranda yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri kapsamında Hilvan merkez ve kırsal mahallelerde kapı kapı dolaşıp destek istedi .

Genç yaşlı ayrımı yapmadan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Bayık'a Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Gülender Açanal ,Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Güler Kama İzol, Ak Parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir,Belediye Encümenleri, Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Hacire Toprak, İlçe Gençlik kolları Başkanı Serhat Becel ile Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'ın eşi Fatma Bayık eşlik etti.

24 Haziran seçimlerinin son günlerinde çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirten Başkan Bayık gerek Hilvan da gerekse ülke genelinde yapılan hizmetleri vatandaşlarımıza anlatıp bilgilendirdik Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri kapsamında yaptığımız çalışmalarda halkımızın bize gösterdiği ilgi bizi son derece umutlandırıp mutlu etti. 24 Haziranda Halkımızın vereceği karar Ak partinin zaferiyle sonuçlanacağından şüphem yok çalışmalarımız kapsamında bize destek olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum ifadelerine yer verdi.