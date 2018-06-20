Suruç'ta suçlular hesap verecek

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Amerika ile anlaşarak Münbiç'i güvenli hale getiriyoruz. Şu anda Kandil'e biniyoruz. 10 önemli noktayı Kandil'de vurduk. Toplantı halindeyken lider takımını hallettik. Son 16 yılda Şanlıurfa 'ya 43 katrilyon yatırım yaptık. Biz yapım ekibiyiz, onlar ise yıkım ekibi. 24 Haziran'da bize yetkiyi verin, başladığımız işi bitirelim. Sınırın öte yanını kendi gücümüzle güvenli hale getirmeyi taahhüt ediyorum.
Adaylardan birtanesi Sivas'a yüksek hızlı tren istemiyormuş. Ya bunlar ne gerici ya! Düşünebiliyor musun? Neymiş, yüksek hızlı tren göçü hızlandırırmış. Vah zavallı ya! Nerede kaldı bunlar? Bunlara kağnı verelim.
Geçtiğimiz günlerde Suruç'ta yaşanan elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Milletvekilimize ve ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hadise güvenlik güçlerimiz ve savcılığımız tarafından ayrıca soruşturuluyor. Her şey ortaya çıkartılacak ve suçlular adalet önünde hesap verecektir.
Yorum Yap