Fırat Nehri’nde Boğuldular...

Aşırı sıcaklardan bunalan Beşir Akman (14) ve Mevhibe Özkan (17) adındaki 2 Kuzen, serinlemek için saat 15.00 sıralarında girdiği nehirde boğularak hayatını kaybetti.
Fırat Nehrine, serinlemek bir süre sonra 2 Kuzen gözden kayboldu. Çevredekiler Gençlerin Farketti. Çevredekiler Hemen Nehre Atlayarak Boğulan 2 Genci Çıkardı. Çevredekiler Durumu 112 sağlık ekiplerine olayı bildirdi. Akman ve Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Her iki gencin cesedi hastane morguna konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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