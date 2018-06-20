Fırat Nehri’nde Boğuldular...

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'ne giren 2 kuzen boğuldu.Aşırı sıcaklardan bunalan Beşir Akman (14) ve Mevhibe Özkan (17) adındaki 2 Kuzen, serinlemek için saat 15.00 sıralarında girdiği nehirde boğularak hayatını kaybetti.Fırat Nehrine, serinlemek bir süre sonra 2 Kuzen gözden kayboldu. Çevredekiler Gençlerin Farketti. Çevredekiler Hemen Nehre Atlayarak Boğulan 2 Genci Çıkardı. Çevredekiler Durumu 112 sağlık ekiplerine olayı bildirdi. Akman ve Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Her iki gencin cesedi hastane morguna konuldu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.