Urfaspor, Yönetim Kurulu İlk Toplantısını Yaptı

Şanlıurfaspor’da Kulüp Başkanlığına yeniden seçilen Emin Yetim ve yeni yönetim kurulu üyeleri, kulüp binasında bir araya gelerek, ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı. Toplantıda, yönetim kurunun kararıyla görev dağılımı şu şekilde oluştu;Emin Yetim-BaşkanReşit Yıldız-Başkan VekiliÖmer Göçebeler-Başkan YardımcısıAhmet Altun-Başkan YardımcısıReşit Karakaş-Taraftardan Sorumlu Başkan YardımcısıReşat Toprak-Genel SekreterM. Giray Küçük-Futbol Şube SorumlusuMurat Şahanoğlu-Basın Sözcüsü ve Futbol Şube Sorumlu YardımcısıAltyapılar Sorumlusu-Hasan KayaAltyapılar Sorumlusu-İsmail İpekseverSosyal İşler Sorumlusu-Mehmet YılmazTesis İdari Stad ve Protokol Sorumlusu Hakan KeşküşMali İşler Sorumlusu-Yunus Emre Aksuİ. Halil Haktankaçmaz-Kombine Biletleme ve Organizasyon SorumlusuAhmet Tüysüz-Hukuk İşleri SorumlusuReşat Özmen-Reklam ve Sponsorluk SorumlusuAhmet Kaplan-Dış İlişkiler SorumlusuFikret Fidan-Proje GeliştirmeSuphi Aksoy-Proje GeliştirmeCihan Canbeyli-Proje Geliştirmeİbrahim Kubat-Proje Geliştirme