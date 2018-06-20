Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 20 Haziran 2018 23:07:12 Tarihinde eklenmiştir.

Urfaspor, Yönetim Kurulu İlk Toplantısını Yaptı

Yönetim kurulu yaptığı ilk toplantıda, görev dağılımını gerçekleştirdi.

Urfaspor, Yönetim Kurulu İlk Toplantısını Yaptı

Şanlıurfaspor’da Kulüp Başkanlığına yeniden seçilen Emin Yetim ve yeni yönetim kurulu üyeleri,  kulüp binasında bir araya gelerek, ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı. Toplantıda, yönetim kurunun kararıyla görev dağılımı şu şekilde oluştu;

Emin Yetim-Başkan

Reşit Yıldız-Başkan Vekili

Ömer Göçebeler-Başkan Yardımcısı

Ahmet Altun-Başkan Yardımcısı

Reşit Karakaş-Taraftardan Sorumlu Başkan Yardımcısı

Reşat Toprak-Genel Sekreter

M. Giray Küçük-Futbol Şube Sorumlusu

Murat Şahanoğlu-Basın Sözcüsü ve Futbol Şube Sorumlu Yardımcısı

Altyapılar Sorumlusu-Hasan Kaya

Altyapılar Sorumlusu-İsmail İpeksever

Sosyal İşler Sorumlusu-Mehmet Yılmaz

Tesis İdari Stad ve Protokol Sorumlusu Hakan Keşküş

Mali İşler Sorumlusu-Yunus Emre Aksu

İ. Halil Haktankaçmaz-Kombine Biletleme ve Organizasyon Sorumlusu

Ahmet Tüysüz-Hukuk İşleri Sorumlusu

Reşat Özmen-Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu

Ahmet Kaplan-Dış İlişkiler Sorumlusu

Fikret Fidan-Proje Geliştirme

Suphi Aksoy-Proje Geliştirme

Cihan Canbeyli-Proje Geliştirme

İbrahim Kubat-Proje Geliştirme
Etiketler
Yorum Yap
Spor
Urfaspor, Yönetim Kurulu İlk Toplantısını Yaptı
Urfaspor, Yönetim Kurulu İlk Toplantısını Yaptı
Yönetim kurulu yaptığı ilk toplantıda, görev dağılımını gerçekleştirdi.
Kala ve Yıldırım Yuvadan Uçtu!
Kala ve Yıldırım Yuvadan Uçtu!
Transfer çalışmalarını sürdüren Bodrumspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor’un başarılı oyuncuları Hüseyin Kala ve İzzet Yıldırım ile ikişer yıllık sözleşme imzaladı.
Urfaspor'da,Başkan Değişmedi...
Urfaspor'da,Başkan Değişmedi...
Kulüp Başkanı Emin Yetim, tek aday olarak girdiği olağan kongrede tekrardan başkanlığa seçildi.
Urfa'da ki Amatör Kulüplere;474 bin TL!
Urfa'da ki Amatör Kulüplere;474 bin TL!
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri temsilcilerini ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunu kabul etti.
Urfalı Türkücü Yalnız Bırakmadı,20 saniyede nakavt!
Urfalı Türkücü Yalnız Bırakmadı,20 saniyede nakavt!
Libya’lı rakibini 20 saniyede nakavt eden Cesur Turgay rekorları alt üst etti. Torbalılı sporcu, Tekirdağ’da düzenlenen ve canlı olarak yayınlanan organizasyona damga vurdu
Urfaspor'da,Kongre Ertelendi...
Urfaspor'da,Kongre Ertelendi...
Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, dün yapılması planlanan ancak salt çoğunluğun sağlanamamasından dolayı ertelenen olağan kongre ile ilgili açıklamada bulundu.
Kudat,İstifa Etti!
Kudat,İstifa Etti!
TFF 3. Lig temsilcimiz Karaköprü Belediyespor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Kulüp Başkanı Mehmet Kudat görevinden istifa etti.
Yeni Takımı Belli Oldu!
Yeni Takımı Belli Oldu!
DENİZLİSPOR'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ OSMAN ÖZKÖYLÜ
Akçakın,Yeni Takımına İmzayı Attı...
Akçakın,Yeni Takımına İmzayı Attı...
2018-2019 futbol sezonunda TFF 2. Lig’de mücadele verecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, transfer sezonunu Şanlıurfaspor’un golcü futbolcusu Artun Akçakın’ı renklerine bağlayarak açtı. Bugün, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde yeni kulübü Manisa Büyükşehir Belediyesporla 2 yıllık sözleşme imzalayan golcü futbolcu, “ Manisa Büyükşehir Belediyespor’un TFF 2. Lig’de başarılı olabilmesi için elimden geleni yapacağım. Vizyonu oldukça geniş olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum” dedi.
Genç Kaleci Davuş,Urfaspor'da!
Genç Kaleci Davuş,Urfaspor'da!
Şanlıurfaspor, Hacettepe’nin genç kalecisi Yasin Davuş ile anlaştı.
Yetim; “Son dakika golüyle şampiyonluğu kaçırdık”
Yetim; “Son dakika golüyle şampiyonluğu kaçırdık”
Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, yönetim olarak 10 Haziran’da olağan kongre kararı aldıklarını belirterek, “Halkımız destek verirse ve geçen yılki gibi sıkıntılar yaşanmayacaksa göreve devam edeceğiz” dedi.
Urfaspor,Kongreye Gidiyor...
Urfaspor,Kongreye Gidiyor...
Şanlıurfaspor olağan kongresi 10 Haziran'da yapılacak.
Urfa'da,Elektrik Sorununu Çözeceğiz!
Urfa'da,Elektrik Sorununu Çözeceğiz!
Bayık : Çalmadığımız Kapı Kalmayacak
Bayık : Çalmadığımız Kapı Kalmayacak
Suruç'ta suçlular hesap verecek
Suruç'ta suçlular hesap verecek
Fırat Nehri’nde Boğuldular...
Fırat Nehri’nde Boğuldular...
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
37°C / 23°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:10
Güneş
04:58
Öğle
12:34
İkindi
16:23
Akşam
19:57
Yatsı
21:35
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿