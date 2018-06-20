Urfaspor, Yönetim Kurulu İlk Toplantısını Yaptı

Emin Yetim-Başkan
Reşit Yıldız-Başkan Vekili
Ömer Göçebeler-Başkan Yardımcısı
Ahmet Altun-Başkan Yardımcısı
Reşit Karakaş-Taraftardan Sorumlu Başkan Yardımcısı
Reşat Toprak-Genel Sekreter
M. Giray Küçük-Futbol Şube Sorumlusu
Murat Şahanoğlu-Basın Sözcüsü ve Futbol Şube Sorumlu Yardımcısı
Altyapılar Sorumlusu-Hasan Kaya
Altyapılar Sorumlusu-İsmail İpeksever
Sosyal İşler Sorumlusu-Mehmet Yılmaz
Tesis İdari Stad ve Protokol Sorumlusu Hakan Keşküş
Mali İşler Sorumlusu-Yunus Emre Aksu
İ. Halil Haktankaçmaz-Kombine Biletleme ve Organizasyon Sorumlusu
Ahmet Tüysüz-Hukuk İşleri Sorumlusu
Reşat Özmen-Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu
Ahmet Kaplan-Dış İlişkiler Sorumlusu
Fikret Fidan-Proje Geliştirme
Suphi Aksoy-Proje Geliştirme
Cihan Canbeyli-Proje Geliştirme
İbrahim Kubat-Proje Geliştirme
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