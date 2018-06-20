İl Başkanı Yıldız’dan Teşekkür Mesajı

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin YILDIZ bugün Şanlıurfa’mızda yapılan Büyük mitingle ilgili teşekkür mesajı yayınladı.Bugün Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’ın katılımlarıyla büyük mitingimizi gerçekleştirdik. Şanlıurfalı hemşehrilerim bu mitingde yine en coşkulu şekilde Cumhurbaşkanına sahip çıkmıştır.Liderimiz Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’ı en güçlü şekilde sahiplenmiştir. Yoğun şekilde mitinde katılım sağlayarak Şanlıurfa’nın sesini tüm Türkiye’ye duyurmuştur.Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN halkımıza hitap ederken yoğun katılımdan olayı Şanlıurfalılara teşekkür ederek katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir.Bende Partim ve Teşkilatım adına büyük mitingimize katılım sağlayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sn. Ahmet Eşref FAKIBABA’ya, Milletvekillerimize,Şanlıurfa Valimz Sn. Abdullah ERİN’E Belediye Başkanlarımıza, mitingde görev alan teşkilat mensuplarımıza, güvenlik güçlerimize, sağlık ekiplerimize, değerli basın mensuplarımıza ve özellikle miting alanını yoğun bir şekilde dolduran Şanlıurfalı Hemşehrilerimize değerli halkımıza yürekten teşekkür ederim.