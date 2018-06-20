Gittiği her yerde vatandaşların bağrına bastığı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Toru Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşa dokunmanın önemli olduğunu söyleyen toru, geldiğimiz yeri biliyoruz, bizler hizmet adamıyız dedi.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Toru Viranşehir Zahireciler Borsasını ziyaret etti. Burada esnafın yoğun ilgisi ve sevgisi ile karşılanan AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayı İbrahim Toru, 24 Haziran seçimlerinde Ak Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi. Seçim çalışmalarına AK Parti İlçe teşkilatını ziyaret ederek sürdüren AK Aday Toru, burada AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin ve Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Galip Köroğlu tarafından karşılandı.Ziyarette kısa bir açıklama yapan AK Aday Toru, 24 Haziran seçimlerinde halkın büyük bir desteğiyle AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sandıktan galip çıkacağını söyledi.Parti ziyareti sonrası Viranşehirli esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelen AK Aday Toru, "Başka Şanlıurfa'mız yok" diyerek 24 Haziran seçimlerinin önemine işaret etti. Ziyaret ettiği her işyerinde tokalaştığı vatandaşlarla kucaklaşan AK Aday Toru, vatandaşa dokunmanın önemli olduğunu söyleyerek, "Geldiğimiz yeri biliyoruz, bizler hizmet adamıyız" dedi.