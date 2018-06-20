Bakan Fakıbaba: Amacımız Halkımızın Refahı, Zenginliği

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Ahmet Eşref Fakıbaba, Turgut Özal Parkı’nda düzenlenen mitinge katıldı.İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen mitinge; İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayları Zemzem GülenderAçanal ve İbrahim Toru,Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli,İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç, Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba’nın Eşi GülnurFakıbaba, Nihat Çiftçi’nin eşi Sema Çiftçi, İlçe Belediye Başkanlarının eşleri ve çok sayıda kadın katıldı. Coşkulu bir karşılama ile alana gelen Bakan Fakıbaba, “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları ile mitingi düzenledi.
Kadınların toplumsal yaşamdaki yerinin her zaman önemli olduğuna ve bu öneme dikkat çeken Bakan Fakıbaba, AK Parti iktidarı ile kadınların daha fazla haklar elde ettiğini ve daha fazla iş hayatına atıldığını söyledi. 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatan Bakan Fakıbaba, açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi; “İnşallah 24 Haziran’da inanıyorum sizlere 14’te 14 yapacağız. Bütün arkadaşlarımızla Sayın cumhurbaşkanımızın yanına gideceğiz. Bizim gerçekten sadece ve sadece bir amacımız var oda halkımızın refahını ve zenginliğini arttırmaktır. Başka hiçbir derdimiz yok siz Fakıbaba’yı iyi tanırsınız. 2018 24 Haziran’da bütün Batılı Ülkelerde biliyorlar ki 24 Haziran akşamı Sayın Cumhurbaşkanımız yeni sistemin Cumhurbaşkanı olarak seçilecektir. Düşündükleri tek şey var; bu Reisi adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan’ı ‘Askersiz nasıl bırakabiliriz’ işte bunun hesabını yapıyorlar. ‘Mecliste başka partiye oyunuzu verin, Cumhurbaşkanlığında Sayın Cumhurbaşkanına verin’ diyorlar. Zaten onlar da biliyorlar ki onlar söylese de söylemese de bu halk Cumhurbaşkanımıza oyunu verecek. Ama onu askersiz bırakmak istiyorlar, ikinci etapta da onu alacaklar. Siz böyle bacılarımız varken kimse Sayın Cumhurbaşkanımız alamaz. Bunu rüyalarında görürler rüyalarında.”
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