Güler Kama İzol Hilvan İlçesine Çıkarma Yaptı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Güler Kama İzol seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında mahalle mahalle gezen İzol, vatandaşlar ile sohbet edip talep ve sorunlarını dinlerken diğer yandan ise 24 Haziran Seçimleri için destek istiyor.24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri öncesinde AK Aday Güler Kama İzol Hilvan ilçesine adeta çıkarma yaparak ilçe'de kırsal mahalleler başta olmak üzere esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatıyor.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Güler Kama İzol Hilvan ilçesine bağlı Şeftali, Erkolu, Kaymaz, Mantarlı ve Çağıllı kırsal mahallelerini ziyaret etti. İzol, Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek 24 Haziran seçimleri öncesinde destek talebinde bulundu.24 Haziran seçimlerinde bölge halkının desteği ile zaferle ayrılacaklarının altını çizen AK Aday Güler Kama İzol, "Hilvan Kırsalında bulunan mahallelerimizi ziyaret ettik. Ziyaretlerimizde bölge halkı gerçekten bizleri çok sıcak karşılıyor, insanımızın yüzünün güldüğü görmek bizleri de mutlu ediyor. Köylerde ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımız ile sohbet ettiğimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partinin arkasında olduklarını ve 24 Haziranda da gerekli desteği sağlayacaklarını söylüyorlar" şeklinde konuştu.AK Aday Güler Kama İzol'un Hilvan ilçesinde gerçekleştirdiği temaslara, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, AK Parti Hilvan ilçe Başkanı Mustafa Cıdır ile Teşkilat mensupları eşlik etti.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Güler Kama İzol Hilvan Kırsalında gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Hilvan Gençlik merkezinde Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın katılımıyla Hilvan Muhtar ve STK Temsilcileri ile düzenlenen istişare toplantısına katıldı.