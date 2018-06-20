Bakan Fakıbaba Hep Birlikte Başaracağız

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, 24 Haziran seçimleri öncesinde Şanlıurfa'da ayak basmadık yer bırakmıyor.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Ahmet Eşref Fakıbaba seçim çalışmaları kapsamında Hilvan'da AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Güler Kama İzol'un seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Seçim bürosu açılışına Bakan Fakıbaba'nın yanı sıra AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Güler Kama İzol, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık,AK Parti Şanlıurfa İL Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Hilvan AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Cidir, Büyükşehir Belediye Encümeni Serdar İzol,partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.Hilvan ilçesindeki seçim bürosu açılışında konuşan Ak Aday İzol," Biz Hilvan'la, Hilvan'lı kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. Hilvan inşallah 24 Haziranda rekor kıracaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye en güçlü desteği Hilvan'dan vereceğiz. Allah'ın izni ile 14'te 14 yapacağız. 24 Haziran seçimlerinde zaferle ayrılacağız. Desteklerinden dolayı sayın Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba'ya çok teşekkür ediyorum. Kendiside Hilvan'ı çok seviyor. Hilvan çok güzel projelerimiz var. 24 Haziran seçimlerinden sonra çalışmalarımıza başlayacağız. Hilvan'ın sorunlarını en kısa sürede çözeceğiz"dedi.Güler Hanım,Hilvan'ın birinci adayı ise ikinci adayıda benim diyan Bakan Fakıbaba," Biz ekip olarak başarılı olacağız. SSK hastanesinde, belediye başkanlığında, milletvekilliğinde, bakanlıkta nasıl başarılı olduysak artık ağabeylikte'de başarılı olacağız. Öncelikle halkımızla başaracağız,teşkilatımızla,milletvekili arkadaşlarımızla,belediye başkanlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde bu başarıyı sağlayacağız. Gençlerimizin önünü açacağız. Yeni Fakıbabaların çıkması için öncülük edeceğiz. Şanlıurfa'yı Şanlıurfalıların yöneteceğini göstermiş olacağız. Bu kardeşinizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız, 24 Haziranda da yalnız bırakmayacağınıza inanıyorum" dedi.