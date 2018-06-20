Yıldız, Otomotiv Sektöründeki Esnafları Unutmadı

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Halit Yıldız, gün boyu yaptığı ziyaretlerine son olarak otomotiv sektöründe çalışan esnafları ekledi.MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Halit Yıldız, otomotiv sektöründe çalışan esnafları ziyaret etti. Yıldız;“Otomotiv alım satım esnafı güzel teveccühü ve samimi karşılaması için teşekkür ederiz.” dedi