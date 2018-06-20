Çokan, Viranşehirlilerin Desteğini Aldı

Bu haber 20 Haziran 2018 16:41:44 Tarihinde eklenmiştir.

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Vehbi Çokan Viranşehir’de seçim çalışmalarını sürdürüyor.Hastaneye giderek hastaları ve yakınlarını ziyaret eden MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Vehbi Çokan;“Sahadayım 800 yataklı hastanedeyim Viranşehirli hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi ilettim desteklerini aldım.” Açıklamasında bulundu.