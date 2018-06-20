Yılmaz, Öncel Ailesine Ziyarette Bulundu

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Ömer Çağlar Yılmaz Öncel Ailesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyarette bulundu.Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi, Şanlıurfa Milletvekili Adayı Uzm. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz, Öncel Ailesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek Cumhur İttifakı ve Meclis’te güçlü bir MHP’nin olması gerektiğini anlattı.