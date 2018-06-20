MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Halil Bakış, Haliliye Kırsalını ziyaret etti.



MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Halil Bakış, seçim çalışmalarına devam ediyor. Haliliye Kırsal mahallelerini ziyaret eden Bakış, ittiği hanelerde sevinç ile karşılandı. Cumhur İttifakından bahseden Bakış’a yoğun ilgi gösterildi. “Oylarınıza talibiz” diyen Bakış’ı köy halkı bağrına bastı.